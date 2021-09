Hely opent grootste zakelijke e-bike hub van Nederland voor ASML

Op 27 september 2021 openen wethouder Steven Kraaijeveld en Teun Wartenbergh van ASML in Eersel de ‘Park&Ride Duynenwater’ met de grootste e-bike hub van Nederland. Het is ook de eerste mobiliteitshub voor ASML waarmee werknemers na het parkeren van hun auto, per fiets naar kantoorlocaties in en rond Veldhoven kunnen gaan. Voor deze P&R met 300 e-bikes werkt ASML samen met mobiliteitsaanbieder Hely.

De Park&Ride in Eersel betekent een nieuwe stap voorwaarts in deelmobiliteit. Niet eerder werd er een zakelijke e-bike hub met 300 e-bikes gerealiseerd. Met ingang van 27 september 2021 kunnen de werknemers van de innovatieleider in de halfgeleiderindustrie hun auto parkeren en daarna op de e-bike naar kantoor fietsen. Allemaal te regelen via de app van Hely.

ASML groeit hard en wil de verkeersdruk in de regio verminderen en daarnaast medewerkers stimuleren om duurzaam te reizen. Daarom kiest ASML er nu voor om extra parkeergelegenheid op afstand te creëren en de last-mile naar kantoor met een e-bike van Hely te faciliteren. Daarnaast biedt ASML haar medewerkers ook de mogelijkheid om met de bus richting kantoor te gaan, hiervoor is een speciale buslijn ingericht.

Duurzaam deelvervoer Hely

Hely is opgericht door PON & NS om mobiliteit te verduurzamen, de leefbaarheid in steden te verbeteren en reizigers flexibiliteit te bieden. Hierbij richt Hely zich niet op één specifiek vervoermiddel, maar biedt zij alle soorten deelvervoer aan via één app zoals e-bikes, elektrische deelauto’s, elektrische bakfietsen en elektrische scooters. Het doel is om het gebruik van duurzaam deelvervoer net zo gemakkelijk en toegankelijk te maken als het gebruik van een eigen fiets of auto. ASML heeft op dit moment al 15 Hely hubs verspreid over haar kantoorlocaties waarbij medewerkers e-bikes van Hely gebruiken voor het reizen tussen kantoorlocaties. Ook op het Centraal Station in Eindhoven is, in samenwerking met de Gemeente Eindhoven, als pilot een Hely hub geplaatst. Zo wordt de first of last mile van kantoor naar het OV gefaciliteerd. In totaal rijden er binnenkort dagelijks ruim 650 e-bikes van Hely voor ASML in de regio Eindhoven.

Mobiliteitshubs in Nederland

Nederland kent al meer dan 80 mobiliteitshubs van Hely: in Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Delft, Ede, Leiden, Helmond en Eindhoven. Hier kiezen werknemers en bewoners dagelijks voor duurzame deelmobiliteit.