Uit onafhankelijk internationaal onderzoek, door onderzoeksbureau IPSOS, uitgevoerd in 50 landen in opdracht van FSC International, blijkt dat 86% van de Nederlanders het FSC-keurmerk herkent. Dit is fors hoger dan het gemiddelde van 52% in de overige bevraagde landen.

Het keurmerk heeft ook invloed op het consumentenvertrouwen en de aankoopbereidheid. Het vertrouwen in het keurmerk om bossen te beschermen is hoog: 41,8%. Dit is aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld het vertrouwen in de Nederlandse overheid (16,7%). 65% van de consumenten in Nederland geeft aan dat het promoten, ondersteunen of aanbieden van FSC-gecertificeerde producten een ‘zeer positieve’ of ‘positieve’ invloed heeft op hun vertrouwen in een merk. Ook zegt meer dan de helft van de Nederlanders die het FSC-keurmerk herkent, (zeker of waarschijnlijk) te kiezen voor een FSC-gecertificeerd product in plaats van een gelijkwaardig niet-gecertificeerd product (53%). En 47% zegt dat zij een product eerder kopen als dit het FSC-keurmerk bevat.

Bewuster kopen

Uit het onderzoek blijkt ook dat consumenten vaker bewust kiezen. “Je ziet dat mensen liever kiezen voor duurzame producten. Dat is belangrijk, want hiermee kun je als consument het verschil maken. Bijvoorbeeld voor het beschermen van bossen”, zegt Wyke Smit, directeur bij FSC Nederland. Twee derde van de consumenten in Nederland vindt dat informatie over duurzaamheid op producten moet worden gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie (66%). Van de Nederlanders zegt 60% liever te kiezen voor een product dat geen schade toebrengt aan planten en dieren. Bijna evenveel mensen gelooft dat het kopen van producten die zijn gecertificeerd door een onafhankelijke organisatie kan helpen om bossen te beschermen (57%).