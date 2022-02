Eind 2021 was het officieel voor Heldergroen: ze mogen zichzelf een B Corp noemen. Vanaf dag één is het hun ambitie geweest om creativiteit in te zetten als een ‘force for good’. Ze zijn dan ook erg trots dat ze zich aan mogen sluiten bij de grootste, wereldwijde, positieve beweging van duurzame pioniers die bijdragen aan een betere wereld.

Binnen beginnen is buiten winnen

Als je Heldergroen al een tijdje kent weet je dat maatschappelijk ondernemen hun koers bepaald. Ze werken uitsluitend samen met merken en bedrijven met een maatschappelijke visie maar zoeken uiteraard eerst de verantwoordelijkheid bij zichzelf. Want binnen beginnen is buiten winnen. Heldergroen gelooft dat hun werk als een force for good moet bijdrage aan een hoger doel. Een eerlijkere, duurzamere, gezondere wereld waarin niemand achterblijft. En hoe groter die positieve beweging hoe groter de (helder) groene impact.

Idealen helpen schalen



De B Corp Certificering daagt Heldergroen uit om hun kennis en creativiteit op alle mogelijke manier in te blijven zetten. En daar zijn ze blij mee want idealen helpen schalen en stimuleren om te reflecteren en te blijven verbeteren. Met de juiste woorden, stijl en acties weet het communicatiebureau merken in hun kracht te zetten en helpen ze hen vergroenen voor de wereld van morgen. Zo maakt Heldergroen groene merken groter en grote merken groener.

Over heldergroen

Al 20 jaar helpt Heldergroen merken bij te dragen aan een positievere en betere wereld. Met strategie, identiteit en campagnes helpen ze merken groeien door ze in hun kracht te zetten. Heldergroen gelooft dat deze tijd vraagt om een nieuwe manier van communicatie gericht op de maatschappij in plaats van op de markt. Zo vergroent het communicatiebureau de wereld van morgen en maken ze groene merken groot en grote merken groen.

Over B Corp

B Corp het keurmerk voor bedrijven die met hun product of dienst bijdragen aan een betere wereld. Het is in het leven geroepen door non-profitorganisatie B Lab, dat zich inzet om bedrijven als een ‘business for good’ in te zetten. Je ontvangt de B Corp certificering alleen wanneer je in elk onderdeel van je bedrijfsvoering goed scoort op vijf pijlers: bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. Hierin verschilt B Corp van andere keurmerken, die zich vaak focussen op één specifiek deel van het productieproces. Zo brengt B Corp voor jou in kaart wat nog beter kan zodat je je bedrijf nog verder kunt verduurzamen.