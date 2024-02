Het duurzame reclamebureau Heldergroen uit Amsterdam verklaart publiekelijk het woord duurzaamheid failliet. In een opvallende campagne in onder andere Het Financieele Dagblad en radiospots op BNR noemt het bureau het woord duurzaamheid onder andere ‘betekenisloze vaagtaal’. “Terwijl we diezelfde taal zo hard nodig hebben om de grote massa van de bank te krijgen,” zo stelt het bureau.

“Natuurlijk zijn zeven irritante piepjes in een radiocommercial wat veel,” zegt directeur Arthur Herpel, “maar als Heldergroen nemen we oprecht graag afscheid van het woord duurzaamheid. In een paginagrote advertentie in het FD zetten we letterlijk een streep door het woord duurzaamheid. En voor de boodschap van 40 seconden op BNR vonden we het wel lekker opvallend om het woord weg te piepen.”

Herpel: “We moeten de massa in beweging krijgen, en het woord duurzaamheid zit daarbij meer in de weg dan dat het bijdraagt aan positieve verandering. De campagne is daarmee ook een oproep om met elkaar meer scherpte en duidelijkheid te ontwikkelen in communicatie over duurzaamheid. We hopen met onze boodschap bedrijven en organisaties te bereiken die op een oprechte en daadkrachtige manier de wereld beter willen maken. Oja, en wie aanstekelijke alternatieven voor het woord duurzaamheid heeft mag ons ook altijd bellen!”

Heldergroen (B Corp sinds 2021) is een fanatieke ideeënfabriek die al 20 jaar frisse en rumoerwaardige campagnes maakt voor merken die hun groene nek durven uit te steken. Het bureau helpt bedrijven en organisaties om met positieve campagnes mensen in beweging te krijgen.