HEINEKEN, Happy Tosti en Milieuwerk richten nieuwe organisatie op: Social Capital

In de Heineken Experience zijn HEINEKEN Nederland, Happy Tosti en Milieuwerk vandaag officieel een samenwerking aangegaan onder de naam Social Capital. Social Capital is een jong en ambitieus bedrijf, ontstaan vanuit een gedeelde visie van de drie partijen: zoveel mogelijk mensen met een zichtbare of onzichtbare arbeidsbeperking een betaalde baan bieden bij de partners van HEINEKEN in de horeca en facilitaire dienstverlening.

Marc Josephus Jitta, Directeur Out of Home HEINEKEN Nederland: “Het zijn hele moeilijke tijden voor onze partners in de horeca en evenementen industrie en we helpen ondernemers waar we kunnen. Tegelijkertijd moeten we ook focussen op de lange termijn impact op onze samenleving, want juist nu worden de minder sterke arbeidsgroepen hard geraakt. Vorig jaar raakten we in gesprek met Happy Tosti en Milieuwerk. Twee organisaties die al lange tijd bezig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mooie werkplek te bieden. Maar we zijn er nog lang niet in Nederland. Happy Tosti en Milieuwerk hebben de kennis en ervaring in het detacheren, begeleiden en coachen van deze specifieke doelgroep in de horeca. HEINEKEN heeft de sterke relaties en het netwerk. Deze unieke combinatie zien we als een mooie kans om meer mensen te helpen. Gezamenlijk starten we de nieuwe organisatie Social Capital. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen aan een betaalde baan te helpen bij onze partners in de horeca en facilitaire dienstverlening en hiermee bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. ”

Jasper Kool, mede-oprichter Social Capital & Happy Tosti: “In ons land is er een grote groep mensen met een arbeidsbeperking op zoek naar een leuke baan, maar helaas is dit niet altijd even makkelijk. Het gaat van mensen die vanwege fysieke of mentale redenen moeilijk aan een baan komen tot mensen die hier coaching en begeleiding bij nodig hebben. We vinden het belangrijk dat zij zichzelf ontwikkelen op een plek waar ze plezier uit het werk halen en gewaardeerd worden. De horeca is bij uitstek een sector waar dit kan en we geloven dat ook ondernemers daar hun voordeel uit kunnen halen. Niet alleen omdat het ontzettend leuk is om met onze mensen te werken, maar ook omdat zij de extra taken van huidige medewerkers kunnen overnemen.”

Centrale Hub als opleidingsplek

Het begint allemaal bij een centrale hub. Per regio is er een centrale horecagelegenheid – waaronder de Heineken Experience in Amsterdam en later de eigen brewpub van HEINEKEN in Leiden – die als startpunt dient voor het opleiden van medewerkers.

David Jansen, mede-oprichter Social Capital en Directeur Milieuwerk: “Het opleiden van de medewerkers doen we in samenwerking met de Heineken Experience. Gezamenlijk ontwikkelen we opleidingsmodules die op maat gemaakt zijn voor ieders talent. Onze medewerkers leren het vak samen met ervaren horeca partners en zijn zo breed inzetbaar in de lokale arbeidsmarktregio. Het is gaaf om op deze manier samen te werken met horecapartners zoals Brasserie Groep die dezelfde visie delen en hiermee de ambitie van Social Capital mogelijk maken. Daarnaast is het ook geweldig om te zien hoe enthousiast en gemotiveerd de eerste medewerkers van Social Capital nu al aan de slag willen gaan bij de Heineken Experience en de Brasserie Groep. Hun energie en passie werkt aanstekelijk. Onze ervaring is dat als je plezier hebt in wat je doet, de rest vanzelf gaat. We gaan zo een hoop banen creëren samen met HEINEKEN.”

Foto: Jasper Kool (Happy Tosti), David Jansen (Mileuwerk), Marc Josephus Jitta en Gerrit Keen (HEINEKEN Nederland)