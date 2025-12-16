De BloombergNEF 2025 Circular Economy Company Ranking brengt in kaart welke bedrijven écht de transitie naar circulaire verpakkingen versnellen, welke vasthouden aan ambitieuze doelen en wie nog volop terrein moet winnen. Het dient als een instrument om circulaire prestaties te benchmarken en te versnellen. BloombergNEF heeft opnieuw 40 bedrijven – 20 merkeigenaren en 20 plasticproducenten – onderzocht om te achterhalen welke bedrijven vooroplopen bij het gebruik of de ontwikkeling van duurzamere verpakkingen en welke achterblijven. De analyse toont aan dat zowel merkeigenaren als plasticproducenten wisselende vooruitgang boeken in de richting van het behalen van de circulaire economiedoelstellingen in 2024. Heineken staat op plaats 13 en daalde daarmee 2 plaatsen.

De Circular Economy Company Ranking van BNEF meet de ambities van geselecteerde bedrijven op het gebied van circulaire economie, gebaseerd op de publiekelijk bekendgemaakte doelstellingen en toezeggingen uit hun jaarverslagen van 2024. Zowel merkeigenaren als plasticproducenten worden ingedeeld in drie categorieën – koplopers, volgers en achterblijvers – op basis van de rankingmethodologie van BNEF.

Nu de deadlines voor duurzame verpakkingen dichterbij komen, is 2025 een cruciaal jaar dat de haalbaarheid weerspiegelt van het behalen van de circulaire economiedoelen die bedrijven een paar jaar geleden hebben gesteld. De verschuivingen in de ranking laten zien hoe bedrijven die gestaag vooruitgang boeken aan de top blijven staan, terwijl bedrijven die hun circulaire economieambities afremmen lager scoren en zakken in de ranglijst.

De bedrijven die de grootste stijging in de nieuwste ranglijst hebben gemaakt, zijn:

Asahi Breweries steeg zes plaatsen na de aankondiging van een nieuwe doelstelling om in 2030 100% over te stappen op gerecyclede of biobased polyethyleentereftalaat (PET)-flessen, tegenover 37% in 2024. Asahi profiteert ook van stijve verpakkingen zoals glas en aluminium, die gemakkelijker te recyclen zijn.

Alpek steeg vier plaatsen. Het bedrijf heeft plannen aangekondigd om de recyclingcapaciteit van PET-flessen uit te breiden tot 300.000 ton per jaar in 2025. Alpek was ook een van de weinige producenten die geen nieuwe uitbreidingsplannen voor nieuw plastic aankondigde.

Bedrijven die in de ranglijst zijn gedaald, zijn: