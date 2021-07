Heineken brengt bier naar binnenstad Amsterdam met elektrische tankbiertruck

Sinds begin deze maand bevoorraadt bierbrouwer Heineken cafés in de Amsterdamse binnenstad met de allereerste elektrisch aangedreven mini tankbiertruck ter wereld. Als het aan de brouwer ligt zijn dieseldampen in het historische hart verleden tijd.

“Heineken heeft een sterke groene ambitie en hierbij kijken we naar de hele keten. Dat gaat uiteraard ook over schoon transport. Ik ben blij dat we een groot gewicht zoals tankbier nu duurzaam kunnen vervoeren”, aldus algemeen directeur Hans Böhm. Het gaat niet alleen om uitstoot en roetdeeltjes, ook de decibellen worden flink teruggedrongen want de nieuwe elektrische truck is fluisterstil. “Deze nieuwe wijze van vervoeren komt de leefbaarheid voor iedereen die in de binnenstad woont, werkt of bezoekt ten goede. Bijkomend voordeel is dat dankzij deze sprong voorwaarts je nog beter kan genieten van een biertje op bijvoorbeeld een terras. Ik hoor liever lachende mensen en mooie muziek dan een ronkende motor die ook nog eens stinkt en verstikt.” De tankbiertruck is kleiner dan zijn voorganger en daardoor veel wendbaarder; dat is fijn voor de chauffeur maar het is ook voordelig voor de verkeersveiligheid. De tankbiertruck voedt zich met groene stroom en hiermee doet Heineken de ‘huiskleur’ nog meer eer aan dan het al deed. Vorig jaar augustus werd bekend dat al het Heineken® bier voor de Nederlandse markt 100% groen wordt gebrouwen. Dat daar nu ook verduurzaming van het transport aan wordt toegevoegd is een mooie mijlpaal en een opmaat naar meer schone kilometers.

Hans Böhm, Algemeen Directeur HEINEKEN Nederland: “Deze nieuwe wijze van vervoeren komt de leefbaarheid voor iedereen die in de binnenstad woont, werkt of bezoekt ten goede. Bijkomend voordeel is dat dankzij deze sprong voorwaarts je nog beter kan genieten van een biertje op bijvoorbeeld een terras. Ik hoor liever lachende mensen en mooie muziek dan een ronkende motor die ook nog eens stinkt en verstikt.”

Laden en lossen

Elektrisch transport gaat niet zonder slag of stoot. Waar het in personenvervoer al behoorlijk gemeengoed is, is het in het goederensegment nog zoeken naar voldoende trekkracht. Die ontwikkeling vindt volop plaats. Dat neemt niet weg dat het gewicht van de lading vooralsnog verdeeld moet worden over meerdere wagens en ritten. Die vlieger gaat ook op voor Heineken; vanuit de brouwerij in Den Bosch rijdt een grote vrachtwagen met 200 hectoliter vers bier naar de rand van de stad. Daar wordt 30 hectoliter overgepompt naar de kleinere en 100% elektrische tankbiertruck die fluisterstil en zonder uitstoot circa vijf cafés van vers Heineken, Amstel of Brand bier voorziet. Eenmaal leeg zal de truck aan de rand van de stad weer stroom en bier gaan tanken om z’n weg naar het historische hart van de stad te vervolgen. De nieuwe trucks zijn een stuk lichter dan hun voorgangers en voldoen aan de norm van maximaal 7.5 ton om kades en bruggen te beschermen. In deze eerste fase zullen er in Amsterdam twee elektrische tankbiertrucks rijden. Heineken is voornemens om komende jaren het wagenpark voor stadsdistributie schoner en geluidsarmer te maken.

Groen transport in stroomversnelling

Omdat elektrisch tankbiertransport relatief nieuw is was het in aanvang nog even zoeken naar de spelregels. Ook dat hoort bij pionieren. Voordat je als brouwer kan investeren in elektrisch biertransport moet duidelijk zijn welke do’s en dont’s er in de binnenstad van kracht zijn. Op welke tijden mag er eigenlijk gereden geworden? Want vaker heen en weer om stroom en bier bij te tanken betekent ook andere rijtijden. Hoe zit het met de infrastructuur voor laadpalen en de parkeergelegenheid? Mede dankzij de inspanningen van Wethouder Egbert de Vries hebben Gemeente Amsterdam en Heineken elkaar helemaal gevonden in de gezamenlijke ambitie om de stad schoner en stiller te krijgen.

Egbert de Vries – Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit – Gemeente Amsterdam: “Bevoorrading is cruciaal voor de stad , maar om Amsterdam leefbaar en bereikbaar te houden moeten vrachtwagens schoner, lichter, veiliger en slimmer worden. Om die doelen te bereiken hebben we samen met de sector recent het Platform Logistiek020 gelanceerd. Daarmee kijken we samen met bedrijven zoals Heineken naar de toekomst van de bevoorrading van de stad. De lancering van de elektrische tankbiertruck laat mooi zien hoe bedrijven een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbare stad die we alleen met elkaar kunnen realiseren”.

Heineken gaat voor zero

Heinekens stap in elektrisch transport sluit naadloos aan op het op 23 juni gepresenteerde ‘Samenwerkingsakkoord Logistiek 020’. In dit akkoord staan heldere afspraken over verbetering van de verkeersveiligheid, de bescherming van kades en bruggen, de zero-emissie zone voor vracht- en bestelverkeer dat vanaf 2025 van kracht is, meer leefruimte en schone lucht voor bewoners van de binnenstad. Met de stap van Heineken verdwijnen hun grote tankbierwagens definitief uit het straatbeeld in de binnenstad. Los van de uitstoot in de stad, veiligheid en het gewicht, reduceert Heineken met de nieuwe truck en de mobiele city hub de CO2 uitstoot met ruim 40% op het volledige transport vanaf de brouwerij in Den Bosch. Dat proost toch een stuk frisser. Heineken hoopt van harte dat hiermee de groene weg omhoog is ingezet.