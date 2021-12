Heijmans investeert in verduurzaming asfalttransport

De drie bouwers nemen gezamenlijk een derde van de aandelen en GLBN verkrijgt eveneens een derde van de aandelen van het bijna honderd jaar oude familiebedrijf met 140 medewerkers uit Oude Meer. Algemeen directeur Ad Hoefkens en commercieel directeur Dirk Jan van Schaik houden de overige aandelen (33,3%) en vormen samen met technisch directeur Dick Millenaar – die terugtreedt als aandeelhouder – de dagelijkse leiding van het bedrijf.

De bouwbedrijven zijn klanten van het eerste uur van Millenaar & Van Schaik en waren daarmee voorkeurspartners voor participatie in het transportbedrijf. Beide partijen staan voor de uitdaging de logistiek van het bouwproces verder te verduurzamen met onder meer de inrichting van emissieloze bouwplaatsen en het verder reduceren van de CO2-uitstoot en stikstof van transport en materieel. Tegelijkertijd wordt met de komst van de nieuwe aandeelhouders de continuïteit van Millenaar & Van Schaik en die van het vervoer van asfalt, ook voor derden, gewaarborgd.

Waterstof

Millenaar & van Schaik wil in de transitie van fossiel naar duurzaam transport een vooraanstaande rol spelen en innoveert voortdurend op dit vlak. Behalve dat alle vrachtwagens van Millenaar & van Schaik rijden op milieuvriendelijke diesel (HVO), neemt de transporteur volgend jaar als eerste in Nederland tien op waterstof aangedreven kiepwagens in gebruik. Daarnaast heeft het in samenwerking met Volvo een nieuwe vijf assige vrachtwagen ontwikkeld, die qua afmeting kleiner is, maar qua laadvermogen gelijk is aan een traditionele vrachtwagen, wat een positief effect heeft op het milieu.

Met de komst van participatiemaatschappij GLBN als aandeelhouder krijgt Millenaar & van Schaik bovendien toegang tot andere markten dan enkel de grond-, weg- en waterbouwsector waarmee beter kan worden gedaan aan risicospreiding.

Bart Smolders, directievoorzitter Heijmans Infra: “Millenaar & van Schaik is een innovatief en meedenkend transportbedrijf. Als bouwers en branche staan we voor grote uitdagingen die we alleen samen kunnen slechten. Het is daarom goed dat we deze stap samen met deze gerenommeerde partners vandaag nemen.”

Commercieel directeur Dirk Jan van Schaik is blij met de komst van de nieuwe, financieel sterke aandeelhouders. “Niet alleen streven we samen dezelfde doelen na, maar wordt ook de continuïteit van ons transportbedrijf en die van het asfaltvervoer door deze participaties gewaarborgd. Een win-win situatie.”