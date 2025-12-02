Hegron Cosmetics, producent van verzorgingsproducten, heeft een grootschalig energieopslagsysteem (ESS) in gebruik genomen om de continuïteit van haar productie te waarborgen. Het nieuwe batterijpark, bestaande uit acht CESS 314-125 batterijen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 2,5 MWh en een vermogen van 1 MW, vangt piekmomenten in het energieverbruik op en garandeert zo een stabiele werking van het machinepark. Volgens Omgevingsdienst IJmond is deze plaatsing het grootste batterijpark in de regio waarmee zij tot nu toe te maken heeft gehad.

Door een toename van de productie liep Hegron Cosmetics tegen hun zogeheten gecontracteerd vermogen aan. Dit is het maximale vermogen dat zij mogen afnemen bij hun netbeheerder. Een dieselaggregaat bood een tijdelijke oplossing maar kon niet als blijvende oplossing gezien worden vanwege de duurzaamheidsstrategie. Batterijen bleken de oplossing waarmee Hegron Cosmetics pieken kan opvangen, minder afhankelijk is van het elektriciteitsnet en onder het gecontracteerde vermogen blijft.

Hegron Cosmetics is een veelzijdige producent van cosmeticaproducten. Ze produceren voor A-merken, private labels en het eigen Hegron merk. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hun machinepark. Inmiddels bestaat het machinepark uit 32 afvullijnen en 25 productietanks. In de toekomst wil het bedrijf verdere productielijnen automatiseren en robotiseren, wat betekent dat de vraag naar energie blijft stijgen.

Urgentie voor batterij

Hegron beschikt al over ruim 2.200 zonnepanelen, maar die leveren niet altijd genoeg stroom op. Dit is vooral ’s nachts en tijdens de piekmomenten, wanneer het bedrijf op volle snelheid produceert. Door beperking op het elektriciteitsnet kon de netbeheerder geen extra vermogen leveren. Een tijdelijke oplossing werd gevonden in een grote dieselaggregaat, maar de batterij had nog steeds hoge urgentie. “Wanneer het gecontracteerd vermogen overschreden wordt, lopen we het risico op boetes van de netbeheerder of afsluiting van het net. Dan vallen de mengmachines stil en gaat de productie verloren, wat kan leiden tot omzetverlies,” aldus Marc Dingerdis, operationeel directeur van Hegron Cosmetics.

Strenge regelgeving

Door de strenge regelgeving rondom veiligheid was het voor Hegron Cosmetics lastig om een leverancier voor een batterij te vinden. “De veiligheidsdienst wilde dat de batterij tien meter bij het gebouw vandaan kwam te staan. Dit was onmogelijk voor ons, omdat dit zou betekenen dat de batterij op de openbare weg kwam te staan. We moesten een andere oplossing vinden,” aldus Dingerdis. Na het verkennen van meerdere partijen kwam het bedrijf via installateur VANDERLAAN bij Intercel terecht. Samen hebben zij veiligheidsmaatregelen getroffen door onder andere een buitenopstelling te maken en een brandmuur tussen de batterij en het gebouw te plaatsen.

Aansturing

“Het batterijpark, met 8 CESS 314-125 batterijen, een totale opslagcapaciteit van meer dan 2,5 MWh en een vermogen van 1 MW, vangt de piekmomenten op en waarborgt zo de continuïteit van het machinepark,” legt Lars Vlaar, adviseur energie van VANDERLAAN B.V., uit. Het systeem wordt aangestuurd door het Energy Management System (EMS) van WithTheGrid. Dit systeem bepaalt automatisch wanneer de batterijen worden geladen of ontladen.

De zonnepanelen zijn al volledig aangesloten op het systeem. Vanaf januari 2026 wordt de installatie slim aangestuurd. “Het systeem kiest dan automatisch het beste moment om stroom te gebruiken, op te slaan of terug te leveren”, vertelt Peter Brouwers, technisch specialist van VANDERLAAN B.V.. “Bij veel zon draait de fabriek grotendeels op eigen energie, en bij minder zon of ’s nachts neemt de batterij de levering over. Als terugleveren tijdelijk geld kost, worden de zonnepanelen even uitgeschakeld, zo blijft het energieverbruik slim én duurzaam geregeld.”

Een deel van de batterijcapaciteit wordt daarnaast strategisch ingezet voor energiehandel, zodat Hegron Cosmetics bijdraagt aan de stabiliteit van het lokale elektriciteitsnet.

Voorbeeldproject voor de regio

Met dit batterijpark is Hegron Cosmetics een van de eerste bedrijven in de regio IJmond dat een energieopslagsysteem van dit formaat neerzet. “Het project kan als voorbeeld worden gezien van hoe productiebedrijven omgaan met netcongestie en tegelijkertijd duurzame ambities waarmaken,” aldus Mark Diependaal van Omgevingsdienst IJmond. “Het was een uitdagend traject van ruim tweeënhalf jaar, met intensieve afstemming tussen gemeente, veiligheidsregio, verzekeraar en netbeheerder,” vertelt Dingerdis. “Met dit batterijpark zijn we zeker van een continue productie en zijn we niet langer afhankelijk van het net.”