De nieuwe HBO SDG-Challenge gaat van start: Word nu partner!

Het is de missie van de SDG-Challenge om studenten en organisaties te mobiliseren om samen te werken aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Na een aantal succesvolle landelijke universitaire edities van de SDG-Challenge, is het nu tijd voor HBO studenten om het verschil te maken! Tijdens deze eerste landelijke editie van de de HBO SDG-Challenge zullen interdisciplinaire teams vanuit 10 verschillende University of Applied Sciences (UAS) teams gaan samenwerken aan opdrachten van organisaties. Gedurende de challenge komen de student consultant teams met een frisse blik te werken aan een door de organisatie bepaalde challenge op het gebied van CSR/SDGs. Je kunt als organisatie deelnemen door partner te worden!

Tijdens de finale presenteren alle partners en studenten hun oplossingen aan een professionele jury. Naast inspiratie en kennisverbreding op gebied van de SDGs biedt dit project studenten de kans om mee te doen concrete impactvolle challenges op het gebied van duurzaamheid, ondernemen en onderwijs. Behalve de VH en kennispartner Impact Hub is ook het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen trotse partner van de SDG-Challenge.

Waarom doen organisaties mee?

De SDG-Challenge is de grootste onderwijs challenge in Nederland op gebied van de SDGs. De studententeams geven inspirerende ‘out-of-the-box’ ideeën voor een concrete toepasbare oplossing van een eigen SDG-Challenge. Daarnaast worden alle organisaties onderdeel van het duurzame ecosysteem van studenten, onderwijsinstellingen en organisaties.

Aanmelden?

Geïnteresseerd om partner te worden van de SDG-challenge? Meld je snel aan via deze link of mail voor meer informatie.

Informatie

De SDG-Challenge is een concept van jongerenbureau Soapbox en werkt hierbij samen met Impact Hub Amsterdam. Samen ontwikkelden zij de zogenoemde “SDG-pressure-cooker”. een werkwijze waarin de teams in één dag actief ideeën ontwikkelen om tot een oplossing van de SDG-Challenge van de business partner te komen.