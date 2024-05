De druk op het elektriciteitsnet zorgt voor aanzienlijke uitdagingen, vooral voor ondernemers. Aangezien de netverzwaring nog enkele jaren op zich laat wachten, is het voor mkb-ondernemers cruciaal om te weten welke stappen ze zelf kunnen zetten. Daarom hebben de provincie Gelderland en het Gelders Energieakkoord (GEA) in samenwerking met VNO-NCW Midden, MKB-Nederland, PVB Nederland en ongeveer veertig experts een praktische handreiking opgesteld.

DEB maakt als platform voor energiebesparing voor mkb-ondernemers deel uit van de samenwerking tussen het Gelders Energieakkoord (GEA) en MKB-Nederland en deelt daarom graag deze praktische handreiking boordevol tips over wat mkb-ondernemers zelf én samen kunnen doen.

Individueel én samen



Individueel kun je bijvoorbeeld meer energie opwekken, een energiemanagementsysteem aanschaffen, restwarmte gebruiken of energie tijdelijk opslaan in een batterij. In samenwerking kun je denken aan een gezamenlijke aansluiting, een gezamenlijk energiesysteem of directe aansluiting op een zon- of windpark.

Oplossingen voor vandaag



Gedeputeerden Ans Mol en Helga Witjes zijn verheugd met de handreiking: “Hiermee laten we zien wat er wél mogelijk is. We begrijpen de zorgen van het bedrijfsleven. We werken aan het energiesysteem van de toekomst, maar tegelijkertijd moeten we oplossingen vinden voor de problemen van vandaag.”

Marcel Hielkema (voorzitter VNO-NCW Midden) benadrukt het belang van deze samenwerking: “Dit initiatief biedt ondernemers perspectief op verdere groei en verduurzaming van hun bedrijf. We zijn verheugd om hieraan bij te dragen en te laten zien wat er wél mogelijk is in een constructieve samenwerking. Iets waar we al veel langer voor pleiten.”

‘Achter de meter’



Aanleiding voor dit Gelderse initiatief is de boodschap van de netbeheerders TenneT en Liander dat het elektriciteitsnet voorlopig op slot zit. Ondernemers voelen zich daardoor belemmerd in de groei, ontwikkeling en verduurzaming van hun bedrijf. Om vooruitgang te boeken, zijn oplossingen nodig die ze zelf kunnen implementeren. Deze gereedschapskist schetst maatregelen ‘achter de meter’.

La Coquerie

Maaltijdbereider La Coquerie in Arnhem nam al eerder het heft in handen. Het bedrijf bedacht zelf innovatieve oplossingen. Met een groei van 30% per jaar was wachten geen optie. Zo kreeg het dak zonnepanelen, kwam er een solar carport en verschenen er grote batterijen. Ook installeerde het bedrijf een energie-managementsysteem om de pieken te reguleren. Het inspirerende voorbeeld van La Coquerie en de handreiking maken het andere ondernemers gemakkelijker. Jan Ros: “Als ik deze handreiking eerder had gehad, dan had ik minder leergeld betaald. Ik weet daarom zeker dat andere ondernemers er veel aan hebben.”