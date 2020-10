HAK zet On the way to PlanetProof agenda stug door met nieuwe certificering van rode bieten en boerenkool

Groentefabrikant HAK ligt op schema om alle in Nederland geteelde zomer- en wintergroenten en peulvruchten in 2021 On the way to PlanetProof gecertificeerd te hebben. Deze maand komen de eerste gecertificeerde boerenkool en rode bieten van het Brabantse land. Eerder al kregen de HAK rode kool (oktober 2019 – red.) en HAK spinazie (mei 2020 – red.) het duurzaamheidscertificaat On the way to PlanetProof.

Net als bij rode kool en spinazie compenseert HAK ook nu weer de extra kosten voor de telers. Voor On the way to PlanetProof rode bieten en boerenkool betaalt HAK respectievelijk 7% en 14% meer. Naast deze beloning voor duurzame gecertificeerde teelt richt de samenwerking met de gecontracteerde telers zich ook meer en meer op de uitdaging hoe zij in dit geval rode bieten- en boerenkoolrassen op natuurlijke wijze nog weerbaarder kunnen krijgen tegen ongedierte, droogte en bijvoorbeeld overtollige neerslag. Dat zijn uitdagingen die vooral spelen bij duurzame teelt, waarbij niet meer als vanzelfsprekend kunstmatige middelen ingezet mogen worden.

Teler Pieter Verschure uit Aarle Rixtel die zelf al veel ervaring had met duurzame teelt, maar dan in de sierteelt, licht die uitdagingen toe: “Los van de meerkosten, was voor ons de overgang naar het On the way to PlanetProof schema voor rode biet en boerenkool inmiddels geen grote hobbel meer. Zo zijn we al jaren bezig om uit te vinden hoe we de bodem het beste van natuurlijke mest kunnen voorzien. Tuincompost betrekken we uit de nabije omgeving en sinds dit jaar krijgen we van Staatsbosbeheer gras uit hun verschralinggebieden. Zij maaien het gras en voeren het af om hun grond te verschralen en natuur te ontwikkelen. Het is een win-win situatie. Zij ontwikkelen extra natuur en wij verrijken onze teeltgrond ermee. Ook nemen we bladmonsters in plaats van bodemmonsters waardoor we een beter beeld krijgen wat de bladgroenten aan voedingsstoffen nodig hebben. Alles is gericht op de vitaliteit van ons gewas.”

Pieter Verschure is lid van coöperatie De Schakel waarvan de leden goed bekend zijn met grondstoffen die zij al onder het keurmerk On the way to PlanetProof telen. Voor hem was de droogte deze zomer niet van grote negatieve invloed op de groei van de rode bieten en boerenkool. “De kunst is dat je water geeft als de groenten het nodig hebben, maar niet te veel. De plant moet niet lui worden en zelf langzaam een goed wortelgestel aanmaken. Geef je te veel, dan krijgt het gewas tijdens droogte groeistuipen met als gevolg een tegenvallende oogst. Ook dat is onderdeel van het weerbaarder maken van de knol van de rode biet of het wortelgestel van de boerenkool. Vanzelfsprekend kost dat wel de nodige aandacht.”

Adri den Dekker, Directeur Inkoop, Landbouw & Duurzaamheid van HAK, is verheugd dat in alle openheid met de telers samengewerkt kan worden. “Naast het verbeteren van de weerbaarheid praten we ook over nieuwe mechanische technieken. Bijvoorbeeld om onkruid te wieden dat tussen de gewassen groeit waardoor gewasbeschermingsmiddelen vermeden kunnen worden. Ook praten we over welke rassen het meest geschikt zijn om te telen in ons klimaat dat aan verandering onderhevig is en welke natuurlijke vijanden we kunnen inzetten tijdens de teelt. Denk aan lieveheersbeestjes die het heerlijk vinden om bladluis te eten.“

Publiek moet meer betrokken worden bij lokale teelt| De betrokken HAK telers zouden graag zien dat de bekendheid rondom lokaal geteelde groenten en On The way to PlanetProof groter wordt. Een zienswijze die naadloos aansluit op het “Groene Normaal” waar HAK in juni voor pleitte en feitelijk staat voor ‘eet meer lokaal, eet meer plantaardig en beloon telers voor hun inspanningen als ze duurzaam telen.

“Wij als telers hebben baat bij een publiek dat minder ver van ons af staat. Zij moeten uiteindelijk onze producten kopen. Er is veel mogelijk in Nederland, alleen mensen hebben geen idee waar hun groenten vandaan komen. En dat maakt ze onwetend over wat ze eten, hoe het is geproduceerd en hoe gezond het wel of niet is. We hebben wat dat betreft nog een lange weg te gaan. We kunnen in Nederland veel meer telen dan we denken. Een groot deel van de groenten die van ver komen kunnen hier geteeld worden”, zo besluit Pieter Verschure.

De On the way to PlanetProof gecertificeerde boerenkool in glazen HAK pot staat al in de winkel. De eerste On the way to PlanetProof rode bieten zijn beschikbaar vanaf half november