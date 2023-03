Deze week neemt HAK de gerenommeerde B Corp certificering in ontvangst. De groente- en peulvruchtenfabrikant onderstreept hiermee haar duurzaamheidsstrategie, nadat zij begin dit jaar al haar biologische ambitie presenteerde. HAK benadrukt dat het behalen van de officiële B Corp certificering geen eindpunt is, maar een impuls biedt om haar duurzame koers nog verder aan te scherpen.

Timo Hoogeboom, CEO van HAK, neemt deze week de B Corp certificering in ontvangst uit handen van Tessa van Soest, directeur van B Lab Benelux, de non-profitorganisatie achter de certificering. Daarmee mag Neerlands Glorie Groente en Fruit, waar HAK onderdeel van is, zich officieel een B Corporation noemen: een gecertificeerd bedrijf dat zich inzet voor een betere wereld, met oog voor mens, milieu en maatschappij. Hiermee krijgt HAK toegang tot de ‘B Corp community’, een netwerk van gelijkgestemde bedrijven dat kennis, inzicht en inspiratie biedt, met onder meer benchmarks en events.

Om het B Corp certificaat in de wacht te slepen moet een organisatie 80 punten scoren in het uitgebreide B Impact Assessment (BIA). Tijdens dit traject wordt gekeken naar de impact van een bedrijf op vijf pijlers: bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. HAK behaalde 84,2 punten, zo staat te lezen in het publieke B Corp profiel.

In het bijzonder maakt HAK positieve impact op de gezondheid van consumenten, door plantaardige voeding aan te bieden met 100% natuurlijke ingrediënten en met zo min mogelijk toevoegingen. Daarnaast scoort HAK goed door haar focus op duurzame en lokale teelt, met een compensatie voor de boeren voor hun duurzame inspanningen.

Tegelijkertijd laat het assessment ook zien waar nog kansen liggen: zoals het verbeteren van het watermanagement en het verder klimaatneutraal maken van de keten. Punten die naadloos aansluiten op de ‘Groene Keuken’, de duurzaamheidsstrategie van HAK. Hierin staat dat HAK de komende jaren 46% van de CO2-uitstoot gaat terugbrengen en ook de uitstoot in de rest van keten verder onder loep gaat nemen.

Groene Akkermonitor

B Lab moedigt bedrijven aan om niet alleen maatregelen te nemen in de eigen bedrijfsvoering, maar ook te kijken naar manieren om duurzaam gedrag van leveranciers en consumenten te stimuleren en te monitoren. Dat gaat verder dan het voeren van keurmerken. HAK startte begin dit jaar al met de Groene Akkermonitor, een methode waarmee HAK samen met telers, aan de hand van een set aan indicatoren, o.a. de biodiversiteit en bodemgezondheid op de akkers in kaart wil brengen

De verzamelde data gaat HAK gebruiken om samen met telers kennis te ontwikkelen, te leren en vervolgstappen te zetten in het verder vergroenen van de teelt. Meer over de duurzaamheidsdoelen en maatregelen is te vinden in het onlangs gepubliceerde Maatschappelijk Impact Rapport van HAK.

Richtinggevend

Timo Hoogeboom, CEO van HAK, is er trots op dat HAK zich nu officieel B Corp mag noemen. Hij heeft het assessment ervaren als een leerzaam traject: “Het B Impact Assessment heeft onze ambities en onze beoogde impact zeker verder op scherp gezet. Naast de scores op onze impact in het uitgebreide assessment was een belangrijke voorwaarde dat we onze statuten moesten aanpassen. Hierin staat dat we in onze bedrijfsvoering rekening houden met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen voor stakeholders en milieu. Aan deze voorwaarde hebben we vorig jaar al voldaan.”

Volgens Hoogeboom sluit de B Corp methode naadloos aan bij de bedrijfsfilosofie van HAK: “Iedere nieuwe B Corp ondertekent de ‘declaration of interdependence’, een verklaring die de onderlinge afhankelijkheid en verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de wereld markeert. Die gedachte sluit perfect aan bij het motto dat de familie Hak al sinds 1952 hanteerde: ‘leven uit afhankelijkheid’, wat staat voor wederkerigheid en respect voor mens en natuur.”

Hoogeboom benadrukt dat de duurzame reis nooit af is en dat de lat steeds hoger komt te liggen. Alle B Corps moeten elke drie jaar opnieuw een hogere score halen in het B Impact Assessment om het certificaat te kunnen behouden: “De periodieke vervolgassessments zijn een goede manier om ons scherp te houden als het gaat om het vergroten van onze positieve impact. De komende jaren willen wij richtinggevend blijven en alle schakels binnen de keten motiveren om met ons mee te gaan op deze reis.”

Tessa van Soest, Directeur B Lab Benelux, zegt: “Wij zijn erg verheugd om HAK te verwelkomen in de B Corp community als een van de eerste in de agrifood-sector. De weg die HAK is ingeslagen om B Corp te kunnen worden, hun voornemen om te werken aan voortdurende verbetering en hun ambitie om in 2027 volledig biologisch te produceren voor alle lokale groenten en peulvruchten, zijn grote stappen. Wij feliciteren HAK en moedigen hen aan om andere bedrijven in de agrifood-sector te inspireren om hun voorbeeld te volgen.”

Foto: Timo Hoogeboom, CEO HAK, neemt B Corp certificering in ontvangst uit handen van Tessa van Soest, directeur van B Lab Benelux