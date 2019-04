Hackaton Essent voor een duurzamer Den Bosch levert veel ideeën op

Apps om het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen, websites voor woningcorporaties om huizen te verduurzamen en duurzame voorlopers uit de buurt koppelen aan mensen die wat minder actief zijn met energiebesparing. Het is een kleine greep uit de concepten die medewerkers van Essent na 15 uur hackaton presenteerden aan wethouder Mike van der Geld van Den Bosch. Ruim vijftig medewerkers maakten tijd vrij om de gemeente te helpen bij drie van haar duurzaamheidsuitdagingen.

Den Bosch heeft de ambitie om in 2050 een klimaat-neutrale stad te zijn en daagde Essent-medewerkers uit met drie vraagstukken: hoe voorzien we buurten van 100% duurzame energie en houden we deze verandering betaalbaar? Hoe kunnen we energieverspilling met 90% reduceren? En hoe creëren we klimaat-neutrale bedrijventerreinen? Essent wil iedereen in staat stellen hun leefwereld te verbeteren door het inzetten van de ongekende mogelijkheden van energie. Essent dacht dan ook graag mee met de gemeente Den Bosch hoe de uitdagingen van de aankomende jaren het hoofd te bieden.

“We willen omschakelen van fossiele energie naar duurzame energie. Dat is een enorme opgave, een gezamenlijke opgave van alle bedrijven en inwoners van de stad. Heel mooi dat Essent als grote werkgever in onze gemeente haar medewerkers hierover laat meedenken, met mooie creatieve resultaten. Samenwerking is een heel belangrijk onderdeel van de energietransitie. Binnen de Bossche Energiecoalitie werken we met ruim 50 bedrijven en instellingen samen aan energiebesparing en duurzame energie, Essent en de gemeente zijn beide lid van de Bossche Energiecoalitie.”

Mike van der Geld, Wethouder Duurzaamheid Den Bosch

“De uitdaging van de gemeente en onze ambitie sluiten perfect op elkaar aan. Ik vind het dan ook fantastisch om te zien dat ruim 50 collega’s tijd vrijmaakten om de gemeente te helpen. De resultaten van de hackaton tonen aan hoe interessant verduurzamen is en hoeveel kennis er binnen Essent is om op zo een korte termijn met goede ideeën te komen.”

Patrick Lammers, CEO Essent

Op 18 april werd er door Essent-medewerkers van negen uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s nachts gewerkt aan ideeën, concepten en het toetsen ervan. Teams deden marktonderzoek, hielden interviews met toekomstig gebruikers, maakten mock-up designs, ontwikkelden prototypes. Zij presenteerden hun resultaten vandaag aan de directie van Essent en aan de gemeente Den Bosch. Essent gaat de concepten die tijdens de hackaton zijn ontwikkeld verder vormgeven. Doel is om tot werkende producten te komen.