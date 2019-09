Gulpener bouwt meest duurzame brouwhuis van Europa 

Gulpener is gestart met de bouw van het meest duurzame brouwhuis van Europa. De visie van Gulpener en vernieuwende brouw- en energietechnieken zorgen ervoor dat Limburg in het voorjaar van 2020 een icoon van innovatie rijker is. Het brouwhuis heeft straks 75% minder energie nodig, kan volledig werken op lokale ingrediënten en werkt 100% op hernieuwbare stroom.

Fossielvrij

Het was wel een berg werk. Heel 2017 en 2018 waren ingenieurs van Gulpener in de weer met duurzaamheidsexperts en met collega’s van brouwhuisfabrikant Meura. Met groot succes. Het nieuwe brouwhuis zet het halve proces op zijn kop en bevat drie compleet nieuwe energie- en grondstoffenzuinige brouwprocessen. Dankzij een subsidie van Rijksdienst Ondernemend Nederland komt er na de bouw van het brouwhuis bovendien een zeer innovatieve warmtepomp. Deze laatste zal van Gulpener in 2020 een volledig fossielvrij brouwhuis maken.

De Vrije Brouwer

De plannen passen bij de ambities en het karakter van Gulpener. Het bedrijf is trots op haar onafhankelijkheid. Gulpener is al acht generaties lang ‘De Vrije Brouwer’, een onafhankelijk bedrijf dat haar eigen keuzes maakt. Keuzes over het bier dat wordt gebrouwen, smaken, bierstijlen, lokaliteit en samenwerkingen. Maar ook keuzes over verantwoord ondernemen, en over de verbondenheid met mensen, natuur en de gemeenschap. Vrijheid betekent dat je zelf kunt kiezen voor ideeën en ambities die echt het verschil maken, op alle vlakken van de bedrijfsvoering. Een innovatief en duurzaam brouwhuis is daar zeker één van.

Het zit al goed

Het MVO-beleid van Gulpener is in de jaren negentig ingezet door de inmiddels gepensioneerde Paul Rutten. Gulpener gebruikt al ruim twintig jaar als enige bierbrouwer in Nederland lokale en verantwoord geteelde gerst én hop. De gerst wordt geteeld op 450 hectare Limburgs land, door bevriende boeren van het familiebedrijf. Twee derde van de hop komt van hopkweker Wouters uit Reijmerstok – je kunt het in Limburg zelf zien groeien en bloeien. Veel telers werken biologisch, ze hebben allemaal het Planet Proof keurmerk. De visie van Gulpener leidde in 2014 tot de MVO Nederland Award; een prijs voor de meest toonaangevende duurzame onderneming van de afgelopen tien jaar.