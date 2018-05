Eosta B.V. winnaar Koning Willem I Plaquette voor duurzaam ondernemerschap

De winnaars van de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB en Grootbedrijf én de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap zijn bekend. Gisteravond werden de prijzen tijdens de officiële ceremonie in Stadsschouwburg Nijmegen uitgereikt door staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en voorzitter van de Koning Willem I Stichting en president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot. AFAS Software was de winnaar in de categorie Grootbedrijf en Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V. kreeg de prijs uitgereikt in de categorie MKB. De Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap werd gewonnen door Eosta B.V. In aanwezigheid van Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland en Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, werden de ondernemingen geprezen voor de durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen die zij in de afgelopen jaren hebben getoond. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

Foto: V.l.n.r. staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, Biense Dijkstra, Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V., Volkert Engelsman, CEO Eosta B.V., Bas van der Veldt, CEO AFAS Software en Klaas Knot, voorzitter van de Koning Willem I Stichting. Fotograaf: Maarten Huisman.

Winnaar Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap: Eosta B.V.

Eosta B.V. is Europa’s leidende importeur en distributeur van biologische en eerlijke versproducten van over de hele wereld en initiator van verschillende duurzaamheidsinitiatieven. Zo vertelt een ‘trace & tell’-systeem precies waar het product vandaan komt en wie de duurzame teler is. Met een specialisatie in overzees fruit en Nederlandse kasgroente, fungeert het Waddinxveense bedrijf als innovatieve ketenregisseur voor meer dan duizend telers op zes continenten.Volkert Engelsman, CEO Eosta B.V.: ‘Het winnen van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap is een enorme opsteker, maar bovenal een groot compliment voor mijn medewerkers. We zijn er aan toe dat zowel klimaatstress als biodiversiteitstress en sociale stress wordt getest, om dán pas te kijken wat er van de winst overblijft. Zo betreden we een gelijker speelveld, gebaseerd op een nieuwe winstdefinitie die maatschappelijke kosten netjes doorberekent in de kostprijs in plaats van afwentelt op toekomstige generaties.’

Als winnaar van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap is Eosta B.V., net als de overige finalisten, uitgenodigd om als Nederlandse afgevaardigde mee te dingen naar de prestigieuze European Business Awards for the Environment. De tiende editie van deze internationale duurzaam ondernemerschapsprijs vindt plaats in oktober en wordt jaarlijks uitgereikt door de Europese Unie.

Winnaar categorie Grootbedrijf: AFAS Software

AFAS Software ondersteunt bedrijven en organisaties uit alle branches bij het automatiseringsproces middels een complete en moderne (online) bedrijfssoftware. Ook helpen ze consumenten hun persoonlijke geldzaken op orde te krijgen. Sinds enkele jaren beschikt het bedrijf over vestigingen op Curaçao en Aruba en in België. AFAS Software heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie hoog op de agenda staan en zet zich in voor mens én milieu.

Bas van der Veldt, CEO AFAS Software: ‘AFAS Software zet passie en liefde voor medewerkers én klanten centraal. Hiermee hebben we een onderneming opgezet die zowel financieel gezond is, als op een verantwoorde manier opereert. We zijn er trots op dat erkend wordt dat onze ontzettend simpele ‘toverformule’ werkt en tot tastbare resultaten leidt. En wat een groot compliment dat de jury ons als voorbeeld ziet voor ondernemend Nederland!’

Winnaar categorie MKB: Bouwgroep Dijkstra Draisma B.V.