GSES, het platform voor meetbare en verifieerbare duurzaamheidsdata, introduceert vandaag een nieuwe module speciaal voor retailers: de EUDR Module. Deze oplossing is ontworpen om bedrijven te helpen bij de naleving van de EU Deforestation Regulation (EUDR), die vanaf 2025 van kracht wordt en hen verplicht aan te tonen dat hun producten niet bijdragen aan ontbossing.

Retailers staan voor grote uitdagingen: hoe verzamel je betrouwbare supply-chain data? Hoe controleer je leveranciers wereldwijd? Hoe borg je documentatie en auditbaarheid? De GSES EUDR Module biedt een schaalbaar, toekomstbestendig antwoord: traceerbaarheid tot de oorsprong, due-diligence workflows, risicoclassificatie, audit-proof documentbeheer, third-party verificatie en ondersteuning bij integratie met ERP/PIM-systemen.

Een belangrijk onderdeel van de module is dat alle claims en ketengegevens kunnen worden geverifieerd door onafhankelijke certificerende instellingen en auditoren. Hierdoor ontstaat een controleerbare en aantoonbare audit-trail, die aansluit op EUDR-inspecties en juridische bewijsvoering.

“De EUDR is geen theoretisch risico meer, het is een directe realiteit voor retailers,” zegt Kelly Ruigrok, CEO en oprichter van GSES. “Met onze nieuwe module geven we retailers een concrete, beheersbare routekaart voor compliance én transparantie, inclusief onafhankelijke verificatie en auditmogelijkheden, zodat zij niet alleen voldoen aan wetgeving maar ook waarde toevoegen aan hun klanten en leveranciers.”

GSES werkt al samen met meerdere toonaangevende retail- en B2B-organisaties in de Benelux. Voorbeelden:

Xenos was een van de eerste Nederlandse retailers die via GSES productimpact-scores publiceerde.

was een van de eerste Nederlandse retailers die via GSES productimpact-scores publiceerde. Kruidvat & Trekpleister (AS Watson Benelux) gebruiken GSES voor onafhankelijke duurzaamheidsdata richting consumenten.

(AS Watson Benelux) gebruiken GSES voor onafhankelijke duurzaamheidsdata richting consumenten. Bouwmaat borgt duurzaam inkoopbeheer en leveranciersbetrouwbaarheid via het platform.

borgt duurzaam inkoopbeheer en leveranciersbetrouwbaarheid via het platform. Clipper Interall past de GSES Nature Impact Rating toe om productketens meetbaar en transparant te maken in de promotionele-productenmarkt.

past de GSES Nature Impact Rating toe om productketens meetbaar en transparant te maken in de promotionele-productenmarkt. Interimage gebruikt GSES om circulaire en duurzame criteria onderbouwd mee te nemen in projectmaterialen en aanbestedingstrajecten.

Met de lancering van de EUDR Module positioneert GSES zich als partner voor retailers die vooruit willen lopen op duurzaamheid, regulering en klantverwachtingen. Voor retailers betekent dit: geen losse spreadsheets meer, maar een geïntegreerd, verifieerbaar en audit-ready systeem voor EUDR-compliance.

Retailorganisaties die klaar willen zijn voor de EUDR-verplichtingen en tegelijkertijd hun duurzaamheidsambitie willen versterken, zijn uitgenodigd voor een demo via info@gses-system.com.