Het Global Sustainable Enterprise System (GSES), een holistisch beoordelingssysteem voor duurzaamheid, en Euro Craft SAS, een toonaangevende B2B marketing- en inkoopgroep voor de bouw- en industriesector, zijn verheugd om een strategisch partnerschap aan te kondigen. Deze samenwerking belooft aanzienlijke vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en innovatie binnen deze sectoren.

De samenwerking tussen GSES en Euro Craft is bedoeld om de sterke punten van beide organisaties te benutten en duurzaamheid en efficiëntie te stimuleren in een veranderende bedrijfsomgeving.

GSES helpt organisaties wereldwijd om weloverwogen en duurzame keuzes te maken. Het platform benchmarkt, meet en verifieert extern de duurzaamheidsprestaties van organisaties, fysieke producten en bedrijfsmiddelen wereldwijd. Door gebruik te maken van de Global Sustainable Enterprise Standard biedt GSES een universele taal voor het meten van duurzaamheid. De metastandaard integreert meer dan 550 breed geaccepteerde standaarden en certificaten en vertaalt deze naar Key Performance Indicators (KPI’s) die zowel meetbaar als vergelijkbaar zijn.

GSES biedt een universele taal voor het meten van duurzaamheid. De metastandaard integreert meer dan 550 algemeen aanvaarde standaarden en certificaten en vertaalt deze naar Key Performance Indicators (KPI’s) die zowel meetbaar als vergelijkbaar zijn.

Euro Craft heeft het potentieel om de duurzaamheidssector aanzienlijk te beïnvloeden. Euro Craft, opgericht in 1998, is uitgegroeid tot een grootmacht in het B2B-landschap, met name in de bouw- en industriesector. Met een netwerk van zeven succesvolle partners die actief zijn in meer dan 25 landen, ondersteunt Euro Craft meer dan 3.000 leden en 5.000 verkooppunten, waarmee het zijn positie als leider op de Europese markt heeft gevestigd. Het belangrijkste doel van Euro Craft is het versterken van de marktposities van zijn partnerbedrijven door middel van strategische internationale samenwerking, efficiënte logistiek en innovatieve oplossingen.

Het uitgebreide netwerk en de invloed van Euro Craft binnen de sector, in combinatie met de expertise van GSES op het gebied van duurzaamheid, zullen aanzienlijke mogelijkheden creëren voor innovatie en groei. De samenwerking is gericht op het bevorderen van duurzame praktijken in de hele bouw- en industriesector.