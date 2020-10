‘Growing airplanes’ van start 

Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), Hogeschool Inholland, Floriade Expo 2022, en Grown starten dit jaar met de ontwikkeling van vliegtuigonderdelen op basis van tuinbouwreststromen met de ondersteuning van vliegtuigbouwer Airbus. Met de toekenning deze week van subsidie (GoChem – SIA) door de overheid kan InHolland de eigenschappen vaststellen van gekweekte materialen. Daarbij groeit het mycelium van de gesteelde lakzwam op ‘paprika knoest granulaat’ in de gewenste vorm. In tegenstelling tot veel andere materialen vergt de productie van mycelium biocomposiet weinig energie en is het materiaal biologisch afbreekbaar, zodat het bijdraagt aan een circulaire samenleving. Met name de interactie tussen sterke vezels en het mycelium krijgt aandacht in dit project.

Het consortium vertegenwoordigt de hele keten: van de productie en voorbewerking van biomassa uit kassen (SIGN), tot de kweek van mycelium (Grown) en de verkenning tot mogelijke toepassing in vliegtuigen (Airbus). InHolland brengt kennis van composieten en testfaciliteiten in. Een hybride mycelium biocomposiet is zowel sterk als licht en bovendien brandwerend. Die eigenschappen zijn verder te verbeteren door vezels en constructieve elementen mee te laten groeien tijdens het productieproces. Dat proces start met het steriliseren van de vezels en een reststroom uit de tuinbouw en (na afkoelen) het enten van dat substraat met de juiste stam. Het mengsel doorgroeit in een mal, waarna het mycelium het geheel aan elkaar ‘kit’ zonder dat er bindmiddel of lijm nodig is. In vijf tot 10 dagen doorgroeit het mycelium het substraat, waarbij het de vorm aanneemt van de mal. De mal wordt verwijderd en het substraat gedroogd, waarbij het mycelium afsterft.

Voor een bedrijf als Airbus is het van belang dat toekomstige transportmiddelen ‘Greta Thunberg proof’ moeten zijn. Dat betekent niet alleen een laag brandstofverbruik door lichte materialen, maar ook aandacht voor herkomst en recyclebaarheid van de materialen. Vliegtuigonderdelen moeten aan hoge kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen. Op korte termijn kan de opgedane kennis toegepast worden in interieurobjecten en bouwmateralen van mycelium. In 2022 Almere zullen de resultaten van het project te zien zijn, tijdens de enige Wereldexpositie die Nederland rijk is: de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022.

Growing airplanes is een initiatief van SIGN en kreeg cofinanciering vanuit het Innovatiefonds van Rabobank Westland en Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). SIGN startte dit project om een hoogwaardige toepassing te demonstreren voor tuinbouwreststromen in het kader van het programma Circulaire Tuinbouw.

Foto: Een structuur van 3D geprint aluminium kan bekleed worden met een hybride biocomposiet van mycelium. Afbeelding: Airbus, Hamburg