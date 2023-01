Energieneutraal ondernemen is een actueel thema. De druk bezochte bijeenkomst voor Drentse ondernemers over dit onderwerp is hiervan het bewijs. Ongeveer 125 belangstellenden lieten zich gistermiddag informeren en inspireren door mede-ondernemers en adviseurs op het gebied van duurzaamheid en energie besparen. De bijeenkomst, in het kader van het Perspectief op bestemming Drenthe 2030, is een initiatief van provincie Drenthe, Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe.

De bijeenkomst werd geopend door gedeputeerde vrijetijdseconomie Henk Brink: “De urgentie om te verduurzamen is groot. Bij sommigen van jullie, waaronder de sprekers en ondernemers in de zaal, zit duurzaamheid of circulariteit in het bloed. Bij anderen is er een noodzaak vanwege de hoge energieprijzen en nieuwe inzichten. We dragen allemaal ons steentje bij aan bestemming Drenthe en de doelen die we moeten en willen behalen.”

Tijdens de bijeenkomst werden er ervaringen gedeeld van ondernemers die al duurzaam en energieneutraal ondernemen. Daarnaast kwamen er experts aan het woord over hoe verduurzamen in zijn werk gaat, waar je mee kunt starten en welke regelingen en leningen er zijn. Er was bijvoorbeeld aandacht voor het provinciale programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO), de MKB advies voucher, de MKB-energiescan, het Energiefonds Drenthe en de aankondiging van een nieuwe energiebesparingsregeling die vanaf 28 februari open gaat.