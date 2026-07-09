JBS, ’s werelds grootste vleesverwerkingsbedrijf met de hoofdzetel (op papier) in Nederland, streeft er niet langer naar om per 2040 CO2-neutraal te zijn. Volgens de Jason Weller, Global Chief Sustainability Officer van JBS, is dat doel een te grote uitdaging en is het bedrijf daarin te afhankelijk van andere partijen in de keten. In plaats daarvan wil JBS de uitstoot in de komende 25 jaar tot 70 procent terugbrengen. De Nederlandse producenten van vleesvervangers Vivera en De Vegetarische Slager maken ook onderdeel uit van JBS.

Toelichting Jason Weller:

“Ik heb mijn carrière gewijd aan het samenwerken met boeren en veehouders op het gebied van natuurbehoud en het helpen van voedselbedrijven bij het verbeteren van hun milieuprestaties. Drie dingen die ik heb geleerd, zijn in al mijn ervaringen consistent gebleven: elke boerderij is uniek, agrarische toeleveringsketens zijn echt complex en vertrouwen wordt opgebouwd door meetbare resultaten waar je achter kunt staan.

Die lessen bepalen hoe ik over duurzaamheid denk. Grote doelen zijn belangrijk, maar ze verdienen alleen vertrouwen als ze gekoppeld zijn aan concrete acties, consistente meting en resultaten die mensen kunnen evalueren.

Wat we hebben geleerd

In 2021 kondigde JBS een ambitie aan om in 2040 netto nul CO2-uitstoot te bereiken, om de urgentie en samenwerking binnen het voedselsysteem te benadrukken. Die ambitie weerspiegelde een oprecht geloof dat de landbouw deel moet uitmaken van de klimaatoplossing. Dat geloof is niet veranderd.

Wat wel is veranderd, is de mate van discipline die stakeholders verwachten van de duurzaamheidsdoelstellingen van bedrijven. Klanten, investeerders, toezichthouders en gemeenschappen willen meetbare, vergelijkbare en aan concrete actie gekoppelde doelstellingen. Daar zijn wij het mee eens.

Hoe verder we kwamen met de uitvoering, hoe duidelijker het werd dat een Net Zero-doelstelling, die honderdduizenden onafhankelijke landbouwproducenten op tientallen miljoenen hectares in tientallen landen omvat – elk met verschillende werkwijzen, verschillende uitgangspunten en zonder gestandaardiseerde meetinfrastructuur – een enorme uitdaging is. Het realiseren van een systeemwijde ambitie op die schaal is afhankelijk van data, acceptatie door producenten, technologie en een meetinfrastructuur die zich wereldwijd nog steeds ontwikkelt in de landbouw.

We lopen niet weg van de uitdagingen en kansen om een ​​groeiende wereldbevolking te voeden in een veranderend klimaat. We versterken ons kader zodat onze doelstellingen beter aansluiten bij waar we direct actie kunnen ondernemen, de vooruitgang consistent kunnen meten en onszelf verantwoordelijk kunnen houden.

Focus verscherpen op wat we zelf in handen hebben

JBS scherpt haar klimaatdoelstellingen aan rond het deel van onze ecologische voetafdruk waar we de duidelijkste verantwoordelijkheid dragen en de grootste mogelijkheid hebben om meetbare vooruitgang te boeken: onze eigen activiteiten. We hebben doelstellingen vastgesteld voor de intensiteit van broeikasgasemissies (Scope 1 en 2): een reductie van 30% in 2030 en 70% in 2050, ten opzichte van de basislijn van 2019. Dit betreft onze directe operationele emissies – energie, brandstof, koelmiddelen en afval – in onze fabrieken en installaties wereldwijd.

Deze doelstellingen zijn bedoeld als leidraad voor investeringen, operationele planning en prestatiebeheer binnen ons bedrijf en zullen periodiek worden geëvalueerd naarmate methodologieën, technologieën en bedrijfsomstandigheden veranderen.

Dit is het deel van onze voetafdruk dat we direct kunnen beheersen. We kunnen specifieke projecten opzetten, de resultaten consistent volgen, onafhankelijke assurance verkrijgen en jaarlijks de voortgang rapporteren met behulp van een transparante en herhaalbare methodologie. Zo zullen we de voortgang in de praktijk meten en rapporteren.

Voor stakeholders en partners die onze blootstelling aan klimaatrisico’s evalueren, biedt dit kader duidelijke prestatiedoelstellingen waaraan onze voortgang kan worden afgemeten. Voor klanten die hun eigen Scope 3-rapportage opstellen, vormen onze verbeteringen in de operationele emissie-intensiteit een concrete, verifieerbare input – geen toekomstgerichte ambitie.

We blijven ook discipline tonen op het gebied van waterbesparing en het gebruik van hernieuwbare elektriciteit. Dit zijn geen losstaande initiatieven — ze zijn direct gekoppeld aan onze broeikasgasprestaties en onze kostenstructuur, wat betekent dat ze worden beheerd als operationele meetwaarden, niet als een kwestie van duurzaamheidsimago.

Samenwerking in onze wereldwijde toeleveringsketens

We weten ook dat de ecologische voetafdruk van de landbouw niet alleen binnen de verwerkingsfaciliteiten kan worden aangepakt. Daarom omvat ons kader aparte doelstellingen gericht op producentenondersteuning en productiviteit, verantwoorde inkoop en transparantie in de toeleveringsketen — met name in Brazilië, waar het verbeteren van de transparantie in prioritaire agrarische toeleveringsketens essentieel is om het risico op ontbossing aan te pakken.

Deze inspanningen hebben voordelen voor het milieu, maar ze zijn geen vervanging voor onze operationele klimaatdoelstellingen. Het zijn prioriteiten op het gebied van veerkracht en verantwoorde inkoop, bedoeld om het levensonderhoud van producenten te versterken, de transparantie te verbeteren en de levering op lange termijn te waarborgen.

We zullen voortbouwen op onze programma’s en de resultaten ervan rapporteren. Deze programma’s werken samen met landbouwproducenten aan het verbeteren van hun productiviteit en het beheer van vee en land. Dit zijn zinvolle programma’s die daadwerkelijke verandering teweegbrengen in het levensonderhoud van producenten en tegelijkertijd de voedselproductie en de milieugezondheid stimuleren. Naarmate de meetmethoden verbeteren, zullen we blijven evalueren hoe we de voortgang het beste kunnen rapporteren op een manier die consistent, vergelijkbaar en geloofwaardig is.

Hoe ziet verantwoording eruit?

Duidelijke uitgangspunten. Consistente methodologie. Jaarlijkse rapportage. Onafhankelijke controle van onze broeikasgasgegevens. Deze mechanismen zijn bedoeld om een ​​transparante basis te bieden voor het beoordelen van onze vooruitgang richting onze gestelde doelen.

De les die ik steeds weer leer is simpel: vertrouwen verdien je door meetbare resultaten waar mensen achter kunnen staan. Dat is precies wat deze update beoogt. We zetten onze duurzaamheidsambities om in operationele vooruitgang – met duidelijkere doelen, een sterkere discipline en een raamwerk dat zowel de complexiteit van de landbouw als de verantwoordelijkheid van een wereldwijd voedselbedrijf weerspiegelt.”