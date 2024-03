Mediavaert is opgeleverd: het nieuwe hout-hybride hoofdkantoor van DPG Media Nederland in Amsterdam-Duivendrecht. De innovatieve mediahub aan de Van der Madeweg vormt vanaf de zomer van 2024 de thuisbasis voor diverse redacties en radiozenders, waaronder de Volkskrant, Trouw, Parool, Qmusic, Joe en NU.nl. Met een omvang van 44.700 m2 mag het gebouw zich tot een van de grootste hout-hybride kantoren van Europa rekenen.

Op maat gemaakt hoofdkwartier

Het nieuwe kantoor is op maat voor DPG Media gemaakt. Met onder andere 31.600 m2 kantoorvloer, is er in het nieuwe hoofdkwartier naast flexibele werkplekken, stilteruimtes en brainstormplekken, ook ruimte voor radio- en opnamestudio’s, restaurants, een koffiebar én een aansprekende eventlocatie aan de kade van de Duivendrechtsevaart. Een wisselwerking tussen vides en andere gedeelde ruimtes zorgt voor een open karakter en veel daglicht. Groenvoorzieningen in, op én rondom het gebouw creëren een inspirerende werkomgeving die het welzijn en de gezondheid van de gebruikers bevordert.

Gebied in transitie

Mediavaert is gelegen in het opkomende Werkstad OverAmstel, waar de komst van DPG Media de transitie van klassiek bedrijventerrein naar veelzijdig en levendig gebied in een stroomversnelling brengt. Blauw-groene keramieken gevelpanelen van Koninklijke Tichelaar uit Makkum en een organisch karakter kenmerken het opvallende gebouw aan de waterkant. De zachte vormentaal in het ontwerp van Team V Architectuur introduceert een geheel nieuwe sfeer in de oorspronkelijke industriële context van de omgeving. Het landschap, naar ontwerp van Delva, omringt het gebouw met groen. Eerder realiseerde Being in Werkstad OverAmstel The Joan, een multifunctioneel werkgebouw dat in 2022 werd opgeleverd.

Klaar voor de toekomst

Het kantoor kent een uitzonderlijk lage Co2-uitstoot in relatie tot haar omvang dankzij het gebruik van maar liefst 6500 m3 hout, een energiezuinige ontwerp en de inzet van geavanceerde technologieën. De ontwikkeling streeft naar een hoge BREEAM-certificering, met de score Excellent. De keuze voor duurzaamheid vraagt om innovatie en creativiteit ­– waarden die goed passen bij het karakter van DPG Media.Vele vides leggen verbindingen tussen de verschillende merken in het gebouw. In het oog springende trappen, een omloop en een interne sportfaciliteit stimuleren beweging en komen het welzijn van de gebruikers ten goede.

Reacties

Met dit project hebben we hoog ingezet op duurzaamheid, welzijn en innovatie. Mediavaert is met recht een kantoor van de toekomst te noemen. We hopen dat hybride houtbouw op deze schaal straks niet langer uitzondering maar norm is. Dit is een belangrijke stap naar een Paris Proof gebouwde omgeving.” – Dirk Dekker, medeoprichter en -eigenaar van Being

“Dit nieuwe mediagebouw voor DPG Media laat zien dat je met een duurzame houten constructie een heel bijzonder gebouw kan maken: gericht op gezondheid, groen, daglicht. De keuze voor een hout-hybride constructie draagt in dit geval bij aan een duurzamer gebouw, een snelle bouwtijd én een bijzondere, gezonde, comfortabele werkomgeving en is daarmee een ontzettend goed voorbeeld van integrale duurzaamheid.” – Do Janne Vermeulen, architect/directeur Team V Architectuur

Mediavaert is een ontwikkeling van Being in opdracht van DPG Media. Het ontwerp is afkomstig van het Amsterdamse architectenbureau Team V Architectuur, in samenwerking met DELVA Landscape Architecture / Urbanism, Arup en DGMR. Drees & Sommer Netherlands verzorgt het kwaliteitstoezicht van realisatie tot en met oplevering. BESIX Nederland is verantwoordelijk voor de bouw.