ALLSAFE, topspeler in mini-opslag en andere ruimteoplossingen, en 50five, Europa’s grootste aanbieder van laadpaalinfrastructuur, starten met de uitrol van het grootste netwerk van snelladers binnen de bebouwde kom. De eerste twintig locaties zijn geopend, uiteindelijk worden alle huidige en nieuwe ALLSAFE-vestigingen in Nederland voorzien van snelladers. De bedrijven spelen in op een trend waarbij elektrisch laden in hoog tempo verschuift van de snelweg naar in en om de stad.

Slechts 2,4 procent van de meer dan 183.000 publieke laadpunten in Nederland betreft snelladers met een vermogen van 100 kW of meer. “Juist deze categorie groeit snel, omdat steeds meer automobilisten behoefte hebben aan betrouwbaar en snel laden in en om de stad”, stelt ALLSAFE-CEO Eric Stubbé. Samen met 50five wil de onderneming het laden in stedelijke gebieden sneller, toegankelijker én groener maken. De laders worden namelijk grotendeels gevoed met door ALLSAFE zelf opgewekte zonne-energie die wordt opgeslagen in batterijen. Zo kunnen gebruikers altijd groen laden, zonder extra druk op het elektriciteitsnet.

Duurzame logistieke cityhubs

De eerste twintig locaties zijn al live: waaronder Amsterdam, Groningen, Tilburg en Haarlem. Daarnaast zijn nog eens dertig locaties in ontwikkeling die gefaseerd worden geopend tussen nu en medio 2026. “We brengen snelladen naar de stad en maken daarbij gebruik van betrouwbare en slimme technologie”, zegt Stubbé. “Onze locaties worden zo duurzame logistieke cityhubs, die ruimteoplossingen bieden voor particulieren en de ideale uitvalsbasis vormen aan de rand van het centrum voor zowel lokale als landelijke ondernemers. We verminderen hiermee het aantal vervoersbewegingen in steden en dragen zo bij aan een betere bereikbaarheid, meer veiligheid en een lagere uitstoot. We zijn trots dat we een significante bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie.”

Manfred Klumpenaar, CEO en oprichter van 50five Group: “Snelladen binnen de stad wordt steeds belangrijker. Zeker nu zero-emissiezones snel in aantal toenemen en elektrisch rijden voor de zakelijke markt toch echt de norm wordt, is het voor ondernemers cruciaal om altijd en overal snel te kunnen laden. Met ALLSAFE-50five combineren we vaste laadplekken en snelladen in de stad, precies wat zakelijke rijders nodig hebben om zonder zorgen te blijven rijden”, zegt Manfred Klumpenaar, CEO en oprichter van 50five Group.”

Vaste laadplek met eigen laadpunt

Naast publieke snelladers introduceert ALLSAFE met 50five als eerste in Nederland de mogelijkheid om een vaste parkeerplek met eigen AC-laadpunt te huren bij zijn vestigingen. Daarmee is de laadplek altijd gegarandeerd beschikbaar. Stubbé: “Bedrijven en ZZP’ers met elektrische busjes hebben een grote behoefte aan publieke laadplekken op straat, maar er zijn niet voldoende snelladers in grote steden en zij krijgen steeds meer concurrentie. Daarom is het fijn dat je altijd over je eigen laadpunt kunt beschikken. Zo hoef je nooit meer bang hoeft te zijn dat je de volgende ochtend niet naar je bestemming kunt.”

Geïnteresseerde weggebruikers kunnen kosteloos een druppel ophalen bij de ALLSAFE-vestigingen, waarmee zij tien procent korting op alle laadsessies ontvangen, zowel bij de ALLSAFE-locaties als binnen het gehele publieke 50five-netwerk, waarvan de eerste 24 locaties al in gebruik zijn. Dit netwerk groeit de komende periode door naar ten minste honderd locaties in Nederland. Klumpenaar: “Daarmee liggen de tarieven op deze locaties standaard lager dan bij andere snelladers in de omgeving.” Voor bedrijven met wagenparken gelden speciale volumeafspraken, waarbij de korting toeneemt naarmate er meer geladen wordt.