Vandaag gaf wethouder Arjan Kraijo (Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, duurzaamheid en milieu) van gemeente Alblasserdam het officiële startsein voor de ingebruikname van het grootste zonnedak van Zuid-Holland. Het zonnepanelenproject is uitgevoerd door GroenLeven, de Nederlandse dochteronderneming van BayWa r.e. De PV-installatie is gelegen op het dak van het distributiecentrum (dc) Goodman Alblasserdam Logistics Centre. Het dc, ontwikkeld door logistiek vastgoedontwikkelaar en -belegger Goodman omvat meer dan 33.000 m2 aan zonnepanelen. Dit is gelijk aan vijf voetbalvelden en kan jaarlijks 2.000 huishoudens van stroom voorzien.

Meer dan 3.770 ton CO2-uitstoot voorkomen

Het zonnedak met in totaal 17.100 panelen, levert 7MWp groene stroom per jaar. Ruim voldoende om het distributiecentrum én de directe omgeving van stroom te voorzien. De groene energie wordt direct terug geleverd via het net en lokaal beschikbaar gemaakt voor particuliere verbruikers. Hierdoor wordt naar schatting met deze installatie ongeveer 3.770 ton CO2-uitstoot voorkomen, gelijk aan de uitstoot die jaarlijks door ongeveer 1.900 huishoudens wordt geproduceerd.

Bovendien is er een slim metersysteem geïnstalleerd, waardoor de klanten direct hun energieverbruik kunnen meten en bijsturen. Het logistiek centrum is tevens bekroond met het BREEAM Excellent-duurzaamheidscertificaat, de benchmark voor duurzame gebouwen inclusief de directe omgeving.

Volledig verhuurd

De bouw van het dc van meer dan 65.000 m2, startte ruim twee jaar geleden en is eind 2021 opgeleverd en inmiddels volledig verhuurd. Klanten zijn onder andere het Japanse Kubota, producent van landbouwmachines, Movus Logistics en Braanker.

Foto: vlnr: wethouder Arjan Kraijo, Lien Standaert, Countrymanager Goodman Nederland en België, Peter Jong, Manager Rooftop Operations, BayWa r.e./Groen Leven