Groots initiatief VN Werelddoelen lanceert op 17de Nationaal Sustainability Congres

Donderdag 9 november 2017 lanceert de Dif Media Foundation een groots nieuw initiatief gericht op de VN Werelddoelen op het 17e Nationaal Sustainability Congres in Den Bosch. Dif start een wereldwijde queeste naar de top 1000 innovators die een oplossing hebben voor een van de Sustainable Development Goals 2030 (SDG2030). Deze SDG’s werden door 195 landen ondertekend en stellen vergaande doelen voor de verduurzaming van de wereld.

Hugo von Meijenfeldt, Coördinator Nationale Implementatie Global Goals, zal bij de plenaire afsluiting ceremonieel het initiatief lanceren.

De 1000+ innovators zullen voor een periode van drie jaar worden gevolgd in de media van Dif tot zij in november 2020 worden uitgenodigd om op het Dif Event mee te werken aan een blauwdruk voor een betere wereld. Het Dif Event zal november 2020 plaatsvinden in Rotterdam. Ook de 20ste editie van het Nationaal Sustainability Congres zal dan gelijktijdig in dat kader georganiseerd worden in Rotterdam.

Het project is een samenwerking van kunstenaars, journalisten, fotografen en illustratoren die de oplossingen op eigen wijze in Difs media visualiseren en presenteren. Dif gelooft in een symbiose tussen wetenschappers, ondernemers en creatieven om met buiten-de-box- bedachte oplossingen wereldomvattende problemen op te lossen.

Dif wil de SDG2030 onder een breed publiek bekend maken en optimisten verbinden. Dif ontwikkelt daarvoor een app onder de naam Dif Connect die de gebruiker handelingsperspectief biedt en verbindt met gelijkgestemden. Op het congres op 9 november presenteert Dif het nulnummer van het digitale magazine Dif Report met als thema: oplossingen voor verwoestijning.