Groot effect maritieme biobrandstof-pilot

Het effect van de maritieme biobrandstof-pilot, waartoe leden van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) het initiatief hebben genomen, is groot. Shell heeft nieuwe biobrandstof-pilots uitgevoerd en Maersk heeft een commercieel product op de markt gebracht.

Overtuigd van de urgentie om actie te ondernemen tegen klimaatverandering, is een groep Nederlandse multinationals – FrieslandCampina, Heineken, Philips, DSM, Shell en Unilever, allen lid van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) – in samenwerking met AP Møller – Maersk in maart 2019 een biobrandstof-pilot gestart. Het containerschip Mette Maersk is vanuit de haven van Rotterdam naar Shanghai gevaren op een brandstofmengsel waarin 20 procent gebruikt frituurvet was opgenomen. De pilot verliep zonder technische problemen, waardoor Shell diverse vervolgpilots kon starten. Het energieconcern werkt hierin samen met Maersk en andere grote bedrijven, zoals MSC en Van Oord. De research richt zich op een hoger percentage biobrandstof in het brandstofmengsel, tot wel 50 procent.

Commercieel product

Tijdens de pilot met de Mette Maersk is een business model ontwikkeld dat opbrengsten en kosten van het gebruik van biobrandstof toerekent aan containers. Een eerste marktverkenning laat zien dat de klanten van Maersk bereid zijn per container goederen te betalen als deze container schoner vervoerd wordt. Daarom heeft Maersk het commerciële product ‘Eco-Delivery’ op de markt gebracht. Kledingconcern H&M neemt het product al af.

Belangstelling

De belangstelling voor de resultaten van de pilot is groot, zowel van de industrie en andere bedrijven die hun goederen wereldwijd afzetten als van de scheepvaartbedrijven. De DSGC heeft met de pilot laten zien dat door samenwerking in de keten de ontwikkeling naar schonere containerscheepvaart binnen handbereik komt.

Behalve een mengsel met 20 procent biobrandstof heeft Mette Maersk een mengsel met 7 procent biobrandstof gebruikt. In totaal leidde dit tot een reductie van de uitstoot met 1500 ton CO2 en 20 ton zwavel. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van ruim 200 huishoudens of 12 miljoen autokilometers (300 keer rond de wereld). Shell leverde de nieuwe brandstof, waarvoor het de nodige research in zijn lab heeft gedaan.