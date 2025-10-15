De ambitieuze, maar ook realistische plannen voor een CO₂-neutrale stad hebben Groningen internationale waardering opgeleverd. De Europese Commissie heeft Groningen een officieel label toegekend, als keurmerk voor de kwaliteit van de plannen. Burgemeester Roelien Kamminga nam het bijbehorende plakkaat op woensdag 15 oktober in ontvangst in Brussel.

Groningen neemt sinds 2023 deel aan de missie van de Europese Commissie: ‘2030: 100 Climate Neutral and Smart Cities’. Na de eerste aanvraag werd Groningen destijds geselecteerd als één van de zeven Nederlandse en in totaal 112 steden. Voor verdere deelname aan de missie kijkt de Europese Commissie naar uitgewerkte plannen voor het zo snel mogelijk verminderen van uitstoot van broeikasgassen. Groningen heeft deze plannen in september 2024 ingediend, op basis van de routekaart ‘Groningen CO₂-neutraal’. Met als rode draad: herkenbare en uitvoerbare plannen en projecten.

CO₂-neutraal in 2035

“Voor onze plannen hebben wij gekeken naar in hoeverre de Groninger gemeenschap en de gemeente invloed kunnen hebben op de uitstoot”, aldus wethouder Energietransitie Philip Broeksma: “Met speciale aandacht voor de uitvoerbaarheid: hoeveel geld en menskracht is er beschikbaar om alles te doen wat we willen? Hieruit bleek dat een CO₂-neutrale gemeente in 2030 niet realistisch is, maar dat we in 2035 bijna alle plannen kunnen uitvoeren. Concrete voorbeelden van onze projecten zijn de wijk- en isolatieaanpak, WarmteStad en lokale energieopwekking in zonneparken. Dit missielabel is een mooie bevestiging van het feit dat we goed op weg zijn.”

Europese toegang

Met de toekenning van het missielabel krijgt Groningen toegang tot de faciliteiten die Europa voor deze steden beschikbaar stelt: een groot kennisnetwerk, toegang tot financiële netwerken, directe EU-ingangen voor samenwerkingen en een sterkere positie bij het aanvragen van door Europa gesubsidieerde projecten.

Samenwerking vanuit kopgroep

Groningen behoort tot de Europese kopgroep van steden die daadwerkelijk werken aan de vermindering van uitstoot. Bovendien werkt het samen met de andere Nederlandse missiesteden en de rijksoverheid aan het versnellen van de transitie naar CO₂-neutraal. Deze kennis wordt ook gedeeld met andere Nederlandse gemeenten.

Foto: Ekaterina Zaharieva (Commissioner for Startups Research and Innovation, mevrouw met het witte jasje) heeft het label overhandigd