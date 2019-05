Grolsch zet volgende stappen in verdere verduurzaming van verpakkingen

Bierbrouwer Grolsch heeft al ruim 70% van haar verpakkingen voor de Nederlandse markt in de vorm van retour- of hervulbare verpakkingen. Nagenoeg 100% van de Grolsch verpakkingen voor de Nederlandse markt is recyclebaar. Grolsch heeft in 2018 opnieuw concrete en zichtbare stappen gezet in de verdere verduurzaming van haar verpakkingen. De brouwer bracht als eerste ter wereld een krat op de markt vervaardigd van 100% gerecycled consumenten plastic en startte met het gebruik van circulaire drinkbekers op festivals. Inmiddels zijn ook de eerste folies rondom blikken van 100% gerecycled plastic. Deze resultaten zijn te lezen in het Jaaroverzicht Duurzaam en Verantwoord Ondernemen 2018, dat de brouwer vandaag publiceert.

Grolsch heeft de ambitie om een volledig CO2 neutrale brouwerij te zijn in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. Tegelijkertijd heeft de brouwer zich ook ten doel gesteld om toe te werken naar een ‘zero waste’ brouwerij. In 2018 zijn opnieuw belangrijke stappen gezet op weg hier naartoe. Circulair denken en handelen geldt daarbij als uitgangspunt.

Duurzaam.Karakter.

Joost Nawijn, Packaging Material Development Specialist bij Koninklijke Grolsch: “De maatschappij is zich in toenemende mate bewust van duurzaamheid en verlangt verantwoorde producten. Mede daarom vragen wij ons voortdurend af of ons proces milieuvriendelijker kan en blijven we innoveren. We zien het als uitdaging om dezelfde resultaten te behalen met steeds duurzamere verpakkingen. Denk bijvoorbeeld aan meer gerecycled kunststof, karton of aangepaste palletstickers. Extra aandacht besteden we aan de inzet van plastic. We streven naar minder, beter of geen plastic, en zijn dan ook mede ondertekenaars van het Plastic Pact. Ook de komende jaren willen we verdere verbeteringen doorvoeren die leiden tot minder afval, minder materiaalverbruik en lagere transportkosten. Duurzaam produceren is de toekomst van ons bedrijf en ook zeker van onze wereld!”

Highlights 2018

Naast de duurzame verpakkingen heeft Grolsch in 2018 nog een aantal mooie resultaten bereikt op het gebied van Duurzaam & Verantwoord Ondernemen. Een paar highlights:

In 2018 heeft Grolsch opnieuw een record bereikt op het gebied van energiereductie. Nadat de brouwer in 2017 al het beste energieverbruik per hectoliter bier ooit heeft gerealiseerd (88,38 MJ/hl), scoort ze op totaal energieverbruik in 2018 nog net iets beter. Grolsch heeft vanaf 2005 haar energieverbruik met maar liefst 32% gereduceerd.

Grolsch bespaart 215.000 kg glas door het herontwerpen van bestaande flessen. Met lichtere flessen worden op jaarbasis grote hoeveelheden glas bespaard. Voorwaarde daarbij is uiteraard dat de flessen nog steeds gebruiksvriendelijk, stevig en veilig zijn.

Drie regionale projecten hebben een financiële bijdrage ontvangen vanuit het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds. Het doel is om ‘vakmanschap en meesterschap’ te ondersteunen in de regio Twente en de Achterhoek. Alle projecten moeten voldoen aan criteria op het gebied van ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en karakter.

In december 2018 konden Enschedese middelbare school leerlingen in een 3D-simulator op een veilige manier ervaren dat alcohol en verkeer niet samengaan. Grolsch faciliteerde de bijeenkomst en ondersteunt op die manier de campagne ‘Rijden Zonder Invloed’.

Resultaten online beschikbaar

Benieuwd naar de doelstellingen, resultaten en activiteiten van Grolsch op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen in 2018? Bekijk dan het online jaaroverzicht 2018