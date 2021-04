Grolsch blijft onverminderd werken aan duurzame ambitie

Bierbrouwer Grolsch is weer een stapje dichterbij haar doel om in 2025 CO2 neutraal te zijn. Ondanks de pandemie – die ook voor Grolsch duidelijk voelbaar is – heeft de brouwer uit Enschede in 2020 wederom mooie resultaten behaald op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen. Zo werd een contract voor warmtelevering door Twence ondertekend, schakelde de brouwerij over op 100% groene stroom, werd de duurzame TopClip verpakking getest en bespaarde de brouwerij in totaal 172.800 kilo plastic. Deze – en andere duurzame projecten en resultaten – zijn te vinden in het online Jaaroverzicht Duurzaam & Verantwoord Ondernemen 2020, dat de brouwer vandaag publiceert.

Koninklijke Grolsch heeft de ambitie om een volledig CO2-neutrale brouwerij te zijn in 2025: een brouwerij waarbij alle ingezette energie op duurzame wijze wordt opgewekt. In 2020 heeft de brouwer een forse stap gezet richting deze ambitie door het ondertekenen van een warmteleveringscontract met Twence. Ook op het gebied van circulaire verpakkingen is de ambitie groot: in 2020 werd maar liefst 172.800 kilo virgin plastic materiaal bespaard en voerde de brouwer een succesvolle test uit met de kartonnen TopClip-verpakking. In het derde kwartaal van 2021 worden alle gerecyclede blikverpakkingen volledig vervangen door deze kartonnen verpakking.

Duurzaam karakter

Koert van ’t Hof, Corporate Affairs Director bij Koninklijke Grolsch: ‘Het vraagt veel inspanning en karakter om in een jaar dat in het teken stond van de pandemie onverminderd stappen te (blijven) zetten op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen. We zijn dan ook ontzettend trots op de resultaten die we hebben behaald’. Door de COVID-19 crisis zijn helaas niet alle beoogde doelstellingen behaald. ‘Zo zijn alle evenementen niet doorgegaan en hadden ook wij te maken met uitdagingen op het gebied van extra veiligheidsmaatregelen en aangepaste roosters. Een aantal projecten heeft daarom niet door kunnen gaan. We zetten alles op alles om deze – en onze aanvullende – doelstellingen in 2021 alsnog te realiseren’, aldus van ’t Hof.

Highlights 2020

Naast de pilot met de TopClip, de ondertekening van het warmteleveringscontract en de overschakeling op 100% groene stroom heeft Grolsch nog meer mooie resultaten bereikt op het gebied van Duurzaam & Verantwoord Ondernemen. Een paar highlights:

Sinds 2020 mag Grolsch zichzelf een ‘Zero-waste’ brouwerij noemen en wordt 100% van haar afval hergebruikt;

Door onder andere het gebruik van 100% gerecyclede folie voor multipacks blik en het gebruik van 33% dunner materiaal voor losse blikken op een tray, is in totaal 172.800 kilo virgin plastic materiaal bespaard;

Drie regionale projecten hebben een financiële bijdrage ontvangen vanuit het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds. Daarnaast heeft Grolsch via Stichting Pak An 58 projecten verder geholpen;

Grolsch heeft in 2020 haar portfolio 0.0% bieren opnieuw uitgebreid. Zo introduceerde de brouwer Radler Minder Zoet 0.0% en Grolsch Herfstbier 0.0%. Met deze introducties speelt Grolsch in op de verder groeiende populariteit van alcoholvrije bieren in Nederland én stimuleert ze verantwoord alcoholgebruik.

Resultaten online beschikbaar

Benieuwd naar alle doelstellingen, resultaten en activiteiten van Grolsch op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen in 2020? Bekijk dan het online jaaroverzicht 2020 en de toelichting hierbij op de website van Koninklijke Grolsch.