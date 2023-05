GroenLeven is gestart met de bouw van het grootste agri-PV project boven zachtfruit van Europa. Bij teler Maarten van Hoof uit Olland, gelegen in de gemeente Meierijstad, worden binnenkort maar liefst 24.206 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze indrukwekkende installatie bevindt zich boven zijn frambozenvelden, waar ook bramen, bessen en asperges worden geteeld. Met dit unieke project zal de teler in staat zijn om voldoende groene stroom op te wekken voor zo’n 2.810 huishoudens.

Agri-PV is een prachtig voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik. Op dezelfde grond wordt fruit geteeld en zonne-energie opgewekt. De robuuste zonnepaneleninstallatie beschermt het de gewassen tegen alle weersomstandigheden. Dat is ook nog eens duurzaam, want normaal wordt gebruikt gemaakt van plastic folie. Tevens zorgt de installatie voor een stabiel klimaat, wat goed is voor de groei van de vruchten. GroenLeven heeft meerdere agri-PV projecten in Nederland gerealiseerd die samen goed zijn voor bijna 15 megawatt.

Aan de bouw van het grootste agri-PV project van Europa is een pilot vooraf gegaan. In 2020 werd er al boven een deel van de frambozen en bramen van Maarten van Hoof zonnepanelen geplaatst. Na succesvolle resultaten heeft Van Hoof ervoor gekozen om zijn volledige frambozenteelt te voorzien van zonnepanelen.

“Normaal plaatsen we folie over het fruit, om het te beschermen tegen heftige weersomstandigheden”, legt Maarten van Hoof uit. “Frambozen kunnen niet tegen te veel regen, dan gaan ze schimmelen. Daarnaast zijn panelen steviger, ik hoef niet bang te zijn als het eens flink stormt. Ze maken ook geen klapperend geluid als er veel wind staat, je hebt geen last van de reflectie van de zon én ze zijn arbeidsvriendelijker: folie moet je vaak vervangen.”

“Het is een investering die mijn bedrijf toekomstbestendig maakt.”- Martijn van Hoof, teler

GroenLeven heeft meerdere agri-PV projecten gerealiseerd, onder andere boven frambozen, bessen en aardbeien. Bram Wasser, projectmanager agri-PV van GroenLeven: “Agri-PV biedt veel voordelen voor de telers. Ieder fruitsoort vereist een ander gebruik van agri-PV. Daarom hebben we samen met de Wageningen University & Research (WUR), de beste toepassing van agri-PV onderzocht voor elke bekende Nederlandse fruitsoort. Bij de onderzoeken is gekeken naar onder andere de lichtdoorlatendheid (PAR) van de panelen, het klimaat onder de panelen, temperatuur, reductie gewassenbestrijdingsmiddelen, fruitproductie en de Brix-waarde.”

CEO Peter Paul Weeda: “Nederland is een klein land dat te maken heeft met verschillende ruimtelijke uitdagingen. Denk aan de energietransitie en het woningtekort. GroenLeven heeft zich vanaf de start van het bedrijf dan ook gespecialiseerd in multifunctioneel ruimtegebruik met zonnepanelen. Grote zonnedaken, zonnecarports, zonnepanelen op een luchthaven en inmiddels drijven er ook meer dan een half miljoen zonnepanelen van GroenLeven op zandwinplassen. Daarmee zijn we als Nederland koploper in Europa en buiten China. Agri-PV is een geweldig voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik. Zonder extra steun vanuit de overheid, is het helaas niet mogelijk om agri-PV verder in Nederland uit te rollen. Dit komt omdat de kosten van het realiseren van agri-PV hoger zijn, ten opzichte van een standaard zonnepark. We zijn dan ook met overheden in gesprek om te kijken naar een passende oplossing hiervoor. Deze kans voor de energietransitie moet niet verloren gaan.”

Maarten van Hoof is blij met zijn agri-PV installatie: “Inmiddels word ik regelmatig gebeld door collega’s, die ook nadenken over dit soort panelen.’’ Duurzaamheid is diepgeworteld in Maarten en zijn onderneming, en daar is hij trots op. “Ik kan met dit project zeggen dat ik de duurzaamste frambozen en bramen van Nederland teel!”