GroenLeven heeft subsidie ontvangen via de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++ 2024) voor de realisatie van drie nieuwe zonneparken in Groningen, Friesland en Gelderland. Deze toekenning markeert een belangrijke mijlpaal in de verduurzaming van Nederland, want de zonneparken wekken niet alleen duurzame energie op, maar dragen ook bij aan de biodiversiteit en natuurontwikkeling in hun omgeving. Maar liefst 240 MWp is volledig natuurinclusief en ook de overige 20 MWp draagt actief bij aan het versterken van de lokale natuur. Natuurinclusiviteit is iets waar GroenLeven al jarenlang op inzet en deze drie projecten bevestigen opnieuw de waarde van deze aanpak.

Natuurinclusieve zonneparken

De zonneparken van GroenLeven worden ontwikkeld met een duidelijke focus op biodiversiteit en ecologische waarde. Dit omvat onder andere het behoud van minimaal 25% open ruimte tussen de panelen, bloemrijke weides en het creëren van leefgebieden voor vogels, insecten en andere dieren. Voor elk project wordt een inrichtings- en beheerplan opgesteld dat gericht is op het behouden en versterken van de bodem-, water- en ecologische kwaliteit. Dit begint met een nulmeting om de huidige toestand van deze aspecten in kaart te brengen. Gedurende de hele levensduur van de projecten monitort GroenLeven continu de effecten op bodem, water en ecologie, en neemt indien nodig aanvullende maatregelen om de kwaliteit te waarborgen. Deze aanpak sluit naadloos aan bij GroenLeven’s visie om hernieuwbare energie op een natuurinclusieve manier te integreren.

“Met 260 megawattpiek aan natuurinclusieve projecten dragen we niet alleen bij aan de energietransitie, maar ook aan een groenere leefomgeving.” – Sander van Beers Head of Solar van GroenLeven.

Energieopbrengst en CO₂-reductie

De drie zonneparken hebben gezamenlijk een vermogen van 260 MWp, genoeg om jaarlijks meer dan 85.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Dit resulteert in een besparing van tienduizenden tonnen CO₂ per jaar, een significante bijdrage aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen en de ambitie van GroenLeven om het energiesysteem in de Benelux CO2-vrij maken met 100% hernieuwbare energiebronnen.

Toonaangevende energieprojecten met oog voor natuur en omgeving

“Het realiseren van deze projecten is een mijlpaal waar we enorm trots op zijn,” zegt Sander van Beers, Head of Solar bij GroenLeven. “Dit is het resultaat van jarenlange inzet, innovatieve ideeën en de betrokkenheid van lokale gemeenschappen. Bij GroenLeven zoeken we altijd naar mogelijkheden om méér te doen dan alleen energie opwekken. We creëren dubbelfuncties door terug te geven aan de omgeving en actief samen te werken met stakeholders en omwonenden. De nieuwe zonneparken zijn een toonbeeld van wat mogelijk is wanneer natuur en duurzame energie elkaar versterken. “Ondanks de complexe uitdagingen in de sector blijven we bouwen aan toonaangevende projecten die niet alleen groot denken, maar ook goed doen. Met slimme, integrale oplossingen in combinatie met opslag dragen we bij aan de energietransitie én aan de omgeving waarin we werken.”