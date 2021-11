GroenLeven kiest voor brede energieoplossingen. Naast zon, voortaan ook wind, waterstof en energieopslag.

Partner



GroenLeven zal zich vanaf 2022 steeds meer gaan richten op brede hernieuwbare energieoplossingen en energielandschappen. Waar het accent in het verleden op zonne-energie lag, wil het bedrijf de mix uitbreiden met windenergie, waterstof en energieopslag. Hiermee kan GroenLeven als duurzame energiepartner van nog grotere betekenis zijn voor het behalen van de gestelde doelen in het Klimaatakkoord. Om de uitbreiding van hernieuwbare energiediensten kracht bij te zetten heeft GroenLeven besloten om de strategische samenwerking met het Duitse moederbedrijf BayWa r.e. te intensiveren.

CEO Roland Pechtold: “Ik ben zeer blij dat we naast zon, waar we onze sporen hebben verdiend, nu ook wind, waterstof en energieopslag voortvarend bij de kop pakken. Het is simpel. We moeten met elkaar de Rubicon over naar hernieuwbaar om volgende generaties niet met enorme klimaatproblemen op te zadelen. De toekomst is zon, wind en waterstof. Het fossiele tijdperk is voorbij. Het is fijn dat we kunnen putten uit de kennis en kunde van BayWa r.e., die wereldwijd al langer winden zonprojecten combineert.”

Een veranderende energiemarkt klaar voor de toekomst GroenLeven ziet de afgelopen jaren een grote verandering in de energiemarkt plaatsvinden. Waar het bedrijf zo’n tien jaar geleden als lokale start up in Friesland startte met zonnepanelen op boerendaken, is het nu de marktleider in Nederland als het gaat om zonne-energie en heeft zij unieke dubbelfuncties ontwikkeld, zoals op zandwinningsputten, carports en boven fruit. De markt vraagt echter terecht steeds meer om bredere integrale energie-oplossingen. Een vraag die past bij de huidige tijdsgeest en maatschappelijke noodzaak verder te verduurzamen. GroenLeven wil eveneens inspelen op de wens minder afhankelijk te worden van energievoorziening in landen buiten Nederland, door in te zetten op de opwek van groene waterstof. Zon en wind zijn voor deze opwek van groot belang.

Breed energieaanbod oplossing voor overbelasting netwerk

Een overbelast energienetwerk – ook wel netcongestie – is een grote bedreiging in de strijd om meer hernieuwbare energie waar veel bedrijven tegenaan lopen. GroenLeven gaat zich daarom met name richten op grote projecten waar op één centrale plek meerdere energieoplossingen mogelijk zijn en omwonenden hiervan ook kunnen profiteren. Energielandschappen met daarbij aandacht voor de maatschappelijke en landschappelijke inpassing. Het voordeel van grootschaligheid is dat je overbelasting van het energienetwerk tegengaat; aansluitingen concentreren zich op één punt in plaats van een elektriciteitsnet met vertakkingen naar kleine projecten. Bovendien zijn zon en wind complementair (als de zon schijnt, waait het vaak minder hard en andersom) en vormen batterijen en waterstof een oplossing voor het drukke netwerk vanwege de bufferfunctie.

Pechtold: “Netcongestie is de bottleneck voor duurzaam doorpakken. De kosten voor netuitbreiding zijn enorm en netverzwaring neemt ook vele jaren in beslag. Die tijd hebben we niet, dus moeten we zorgen dat we met elkaar zo efficiënt en goed mogelijk het elektriciteitsnet benutten. Dat kan heel mooi met dit soort oplossingen.”