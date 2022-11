GroenLeven en Morrensolar hebben de krachten gebundeld voor de versnelde uitrol van zonnecarports in Nederland. Met deze samenwerking ontstaat er een sterkte combinatie: technische kennis en ervaring plus ontwikkelings- en uitvoeringskracht. Oprichter van Morrensolar Erik Morren blijft betrokken en is inmiddels in dienst van GroenLeven. GroenLeven is jarenlang pionier en marktleider in multifunctioneel ruimtegebruik en zonnecarports sluiten daar perfect op aan.

De uitrol van grootschalige zonnecarports in Nederland is essentieel. Nederland is een klein land, de ruimte is schaars, en beschikt over zo’n 16 miljoen parkeerplaatsen. Door deze te voorzien van zonnepanelen wordt er geen extra ruimte gebruikt voor de opwek van duurzame energie. Zonnecarports bieden daarnaast een oplossing voor de transitie naar elektrisch vervoer doordat ze direct laden mogelijk maken en daarmee ook nog eens het elektriciteitsnet kunnen ontlasten.

CEO Peter Paul Weeda van GroenLeven: “We zijn heel blij met de samenwerking met Erik. Met zonnecarports heeft GroenLeven al ervaring, denk bijvoorbeeld aan de carports bij ziekenhuis Nij Smellinghe of bij het TT Circuit in Assen, maar met deze samenwerking kunnen we de uitrol van zonnecarports verder versnellen. We zien dat er een grote behoefte is in de markt. Enerzijds door de oplopende energiekosten en de behoefte om energie-onafhankelijk te worden, en anderzijds doordat zonnepanelen op het dak soms een uitdaging zijn vanwege draagkracht of verzekering. Zonnecarports zijn daarom een essentieel onderdeel van de groene transitie in de gebouwde omgeving en de mobiliteit.”

Erik Morren: “De markt voor constructies met geïntegreerde zonnepanelen groeit sneller dan wij in de oude vorm hadden kunnen bijbenen. Met GroenLeven hebben we meer slagkracht om projecten te kunnen realiseren. Ook grootschalige projecten zijn hierdoor beter mogelijk. De gezamenlijke kennis opent ook deuren tot andere projecten. Binnenkort worden de eerste projecten onder de vlag van GroenLeven gerealiseerd en er zullen zeker vele volgen.”

De zonnecarports van GroenLeven kunnen naar wens worden opgeleverd, ook in combinatie met elektrisch laden. Ze zijn geschikt voor 25 tot duizenden parkeerplaatsen. GroenLeven gaat graag in gesprek met ondernemers over hun duurzaamheidsambities en de mogelijkheden voor de opwek van schone elektriciteit op de eigen locatie(s). Dit kan zowel op dak, parkeerplaats en grond.