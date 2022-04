De acht grootste Nederlandse infrastructuurbeheerders – verenigd in de Groene Netten-coalitie van MVO Nederland – lanceren een kansenkaart voor biodiversiteit. Deze poster, ontwikkeld in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center en veertig stadsecologen en biologen, biedt organisaties inzicht in meer dan vijftig maatregelen die ze kunnen nemen om biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast toont de poster per maatregel aan hoe deze bodem, water, flora en fauna verbeteren. Met dit initiatief dragen de infrabeheerders Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en Tennet bij aan grootschalige versterking van biodiversiteit in Nederland.

In Nederland is een landoppervlakte van bijna 1.000 vierkante kilometer in handen van infrastructuurbeheerders. Ter vergelijking: dit grond- en watergebied is groter dan de Veluwe. Dit brachten ze eerder al in kaart op een Ecologische Hoofdinfrastructuur (EHI). Met deze nieuwe poster zien ook andere bedrijven wat de meest veelbelovende acties zijn voor biodiversiteitsherstel. Van wadi met beplanting, tot groene gevels – de poster laat zien waar je als bedrijf op in kunt zetten.

“De biodiversiteit staat zwaar onder druk, dus dit initiatief is hard nodig. Deze concrete poster biedt de kans om in dit gebied en daarbuiten actief aan de slag te gaan met vergroening. Groene Netten slaat een belangrijke brug tussen ecologische en praktische kant. En maakt het voor deze en andere bedrijven mogelijk aan de slag te gaan met biodiversiteitsherstel in een complexe technische omgeving.”

De poster is hier te downloaden. Aanvullend ontwikkelde Groene Netten ook een tabel met belangrijke do’s en dont’s voor de uitvoering, extra informatie en de biodiversiteitscores. Bekijk ook meer informatie over Groene Netten.