Tijdens de Week van de Circulaire Economie trekken wetenschappers uit het netwerk van Het Groene Brein, het Lectorenplatform Circulaire Economie en CirCollab MRA het land in. In zo’n 45 minuten, inclusief Q&A, duik je in urgente thema’s en ontwikkelingen binnen de circulaire economie. Denk aan digitalisering, andere manieren van groeien, reparatie en gedragsverandering.

Elke sessie zoomt in op één centraal thema en vertrekt vanuit een prikkelende vraag. Soms vanuit de wetenschap alleen, soms in dialoog met een bedrijf of andere praktijkpartner. Altijd met ruimte voor vragen, reflectie en gesprek.

Het programma:

Yichen Jin (PhD-kandidaat, TU Delft) over kansen van AI voor reparatie | 20 maart, 10:00 – 10:45 bij Bever Leidschendam | Lees meer »

Ton van Kollenburg (Lector Impactvolle Waardeketens, Avans Hogeschool) over digitalisering & circulaire economie| 26 maart, 16:00 – 17:00 bij Avans Hogeschool Den Bosch | Lees meer »

Mirella Soyer (Lector Gedrag voor Circulaire Transities, Hogeschool Rotterdam) over circulair gedrag | 20 maart, 16:15 – 17:00 bij BlueCity Rotterdam | Lees meer »

Ruth Mugge (Hoogleraar Design for Sustainable Consumer Behavior, TU Delft) en Jan van Os (Manager Innovatie en Duurzaamheid, ATAG) over levensduurverlenging van elektrische & elektronische apparaten | 24 maart, 11:00 – 12:00 bij TU Delft | Lees meer »

Inge Oskam (Lector Circulair Ontwerp en Ondernemen, Hogeschool van Amsterdam) over reparatie van meubels | 25 maart 13:30 – 14:15 bij UP Utrecht | Lees meer »

Liesbeth Rijsdijk (Lector Netwerken in een Circulaire Economie) en Gertjan van Stam (Senior onderzoeker Netwerken in een Circulaire Economie, Windesheim) over circulaire arbeidsproductiviteit | 25 maart van 15:00 – 16:00 bij Hogeschool Windesheim | Lees meer »

Sjoukje Goldman (Hoofddocent Duurzame Marketing, Hogeschool van Amsterdam) over True Pricing | 26 maart, 12:00 – 13:30 bij MAAK Haarlem | Lees meer »

Daniëlle Twardy (Bijzonder Lector Creatief en Circulair Ondernemen, Hogeschool Zuyd) over de rijdende trein van de circulaire economie (besloten) | 19 maart

Welke sessie zien we jou? Je vind alle informatie én de mogelijkheid om je aan te melden hier: https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/deelnemer/het-groene-brein/