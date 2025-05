Het distributiecentrum van Arvato in Heijen beschikt sinds kort over een grootschalig batterijopslagsysteem. De ingebruikname van de batterij markeert een nieuwe fase in het verduurzamingstraject van Arvato, dat als doel heeft in 2030 volledig klimaatneutraal te opereren. De batterijoplossing, in combinatie met slimme energiesturing maakte verduurzaming met extra zonnepanelen mogelijk ondanks de uitdagingen van netcongestie. De integrale oplossing werd ontwikkeld door Groendus in samenwerking met netbeheerder Enexis.

Maximale benutting van duurzame energie



In de afgelopen jaren werden op het dak van Arvato al meer dan 27.000 zonnepanelen geplaatst. Met de uitbreiding van het distributiecentrum is dit aantal opgelopen tot bijna 40.000 panelen, goed voor ruim 15.000 MWh aan jaarlijkse opwek. Dit komt overeen met het energieverbruik van zo’n 5.400 huishoudens. Door netcongestie was teruglevering van deze extra zonnestroom niet mogelijk. Dankzij een administratieve samenvoeging van zes aansluitingen, gerealiseerd met Enexis, kan Arvato nu toch meer opwekken en alle stroom optimaal benutten. Hoewel er geen ruimte meer was op het net, zijn er nu dus binnen de bestaande aansluitingen extra mogelijkheden gecreëerd.

Batterijopslag en slimme aansturing



De nieuwe batterij, met een capaciteit van 6,45 MWh, wordt aangestuurd via het energiemanagementsysteem (EMS) van Groendus. Hiermee wordt zonne-energie opgeslagen en later strategisch ingezet, bijvoorbeeld ’s nachts voor het laden van elektrische voertuigen. Bovendien wordt de batterij ingezet voor het genereren van inkomsten via de elektriciteits- en balanceringsmarkten, waarmee wordt bijgedragen aan de financiële haalbaarheid van de oplossing.

Samen zorgen de optimalisaties ervoor dat Arvato voor meer dan 60% van de tijd draait op zelf opgewekte stroom. De rest wordt zo groen mogelijk ingekocht via de Groendus EnergieMarktplaats, door afgesloten contracten met Nederlandse windparken. De CO₂-besparing van de totaaloplossing, vergeleken met traditionele energie-inkoop uit de grijze energiemix op het net, bedraagt naar schatting ruim 1.600 ton per jaar. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 2.000 intercontinentale retourvluchten of het jaarlijkse verbruik van 1.300 auto’s.

Innovatie door samenwerking



“Wij zijn heel blij dat we samen met Groendus en Enexis onze energievoorziening verder verduurzamen en optimaliseren,” zegt Marcel Orth, Operations Excellence Manager bij Arvato. “Dankzij deze oplossing van zonnepanelen, batterijen en slim sturen van energie kunnen we binnen Arvato productie en consumptie van zonne-energie beter afstemmen waardoor wij een drieslag maken. 1: Een sterke bijdrage aan onze klimaatdoelstelling (klimaatneutraal in 2030). 2: Grip op energiekosten en 3: Ruimte creëren op het stroomnet.”

“Arvato laat zien hoe bedrijven kunnen blijven verduurzamen ondanks netcongestie,” vult Erik van der Ende, CEO van de Kenter Groendus Groep aan. “Het systeem hebben we zo ontwikkeld dat we kunnen meegroeien met de verdere verduurzaming van Arvato’s operatie. Denk bijvoorbeeld aan het toekomstige slim laden van elektrische vrachtwagens, heftrucks en robots.”