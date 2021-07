Groendus bekrachtigt ambitie met overname EnergieMeetBedrijf2020

Groendus neemt per 6 juli 2021 EnergieMeetBedrijf2020 over. Hiermee is EnergieMeetBedrijf2020 (EMB2020) het zesde bedrijf dat onder de vlag van Groendus verdergaat. EMB2020 vormt samen met Het Meetbedrijf de meet-divisie van Groendus en is een belangrijke schakel in de ambitie om heel zakelijk Nederland van 100% schone energie te voorzien.

Datastrategie als basis voor duurzame energietransitie

Slimme energiemeters en betrouwbare meetdata zijn cruciaal om de duurzame energietransitie voor de zakelijke energiemarkt te realiseren. Ze vormen daarom een essentieel onderdeel van de Groendus strategie. Deze gaat uit van slim energie besparen, zelf groene stroom opwekken en direct duurzame energie in- en verkopen. De in- en verkoop van stroom faciliteert Groendus via een eigen Energiemarktplaats. Hier wordt stroom verhandeld op basis van uurlijkse gelijktijdigheid: stroom gebruiken op het moment dat het daadwerkelijk in de buurt wordt opgewekt. Juist hiervoor is het essentieel dat betrouwbare meetdata direct beschikbaar is.

EMB2020 collecteert, valideert en distribueert energiedata voor duizenden zakelijke grootverbruikers in Nederland. De overname zorgt voor een ruime verdubbeling van het aantal meetpunten waar Groendus verantwoordelijk voor is. Bovendien beschikt EMB2020 over eigen software voor het uitlezen en verwerken van meetdata. Hierdoor is Groendus nog beter in staat de energiedata van klanten real-time en zeer gedetailleerd op te halen. Betrouwbare meetgegevens over het energieverbruik en opwek zijn onmisbaar in de transitie van een fossiele, vraaggestuurde markt naar de aanbodgedreven duurzame energiemarkt. Groendus is ervan overtuigd dat precies die transitie nodig is voor een toekomstbestendig energiesysteem.

Over EnergieMeetbedrijf2020

EMB2020 is in 2011 opgericht door Joost Schalekamp en Eric Koster. Het bedrijf uit Bleiswijk levert meetdiensten aan uiteenlopende organisaties. Het belangrijkste doel is organisaties meer inzicht te geven in hun energieverbruik en besparingskansen. Klanten worden door de fusie met Groendus nog beter bediend in alle vervolgstappen naar 100% schone energie. Het komende half jaar wordt de fusie zorgvuldig vormgegeven.

René Raaijmakers – Algemeen Directeur Groendus: “Groendus brengt duurzame opwek en verbruik van energie dichter bij elkaar; gelijktijdig en zo lokaal mogelijk. Hierin spelen betrouwbare en real-time meetdata een vitale rol. Meten is weten en inzicht is alles! We zijn dan ook heel blij met de toevoeging van EnergieMeetBedrijf2020 aan onze groep. Wij kijken uit naar de samenwerking met onze nieuwe collega’s en hebben het volste vertrouwen in hun meerwaarde voor het behalen van onze gezamenlijk missie: 100% schone energie voor iedereen!”

Joost Schalekamp – Directeur EnergieMeetBedrijf2020: “We zien deze overname als een prachtige kans. We vergroten hiermee onze slagkracht waardoor we bedrijven sneller en beter van dienst kunnen zijn. En we kunnen onze klanten in de breedte faciliteren in hun verduurzamingsproces. We leverden natuurlijk al diepgaande inzichten in verbruik en besparingsmogelijkheden. Maar met het totaalaanbod van Groendus zijn we nu ook in staat hen te helpen bij het opwekken en inkopen van duurzame energie.”