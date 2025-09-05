Zowel het aandeel vrouwelijke commissarissen als het aandeel vrouwelijke bestuurders in de raden van commissarissen en raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen is dit jaar weer toegenomen. Er werden in totaal 37 vrouwelijke bestuurders en commissarissen benoemd, van totaal 97 (38%).

De jaarlijkse Female Board Index toont de percentages vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij de 82 Nederlandse beursondernemingen. De Female Board Index 2025 werd voor de 19e keer opgesteld door hoogleraar Corporate Governance Mijntje Lückerath aan TIAS School for Business and Society (Tilburg University). De peildatum is 31 augustus 2025.

Commissarissen

Het gemiddeld percentage vrouwelijke commissarissen stijgt door naar 44% (2024: 40%) en ligt dus ruim boven de gewenste 33%. Bij 21 bedrijven (2024:18) is de rvc gelijk verdeeld over mannen en vrouwen.

Sinds 2022 is een wettelijk quotum van toepassing van minimaal 33% vrouw en 33% man in de raden van commissarissen (rvc) van de beursondernemingen. Benoemingen in strijd met het quotum zijn nietig. 12 bedrijven voldoen nog steeds niet aan minimaal een derde vrouw in de rvc, dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Dit werd mede veroorzaakt door het recente aftreden van vrouwelijke commissarissen waarvan de vacatures nog niet ingevuld zijn.

Onzekerheid over interpretatie quotumwet

De bedrijven die niet voldoen, maar ook geen mannen hebben benoemd, zijn niet in overtreding. Voor bedrijven die niet voldoen, maar wél een mannelijke commissaris hebben (her)benoemd, is de wet enigszins onduidelijk. Volgens de letter van de wet zou een RvC onder de 33% kunnen uitkomen, zolang de rvc vóór de aandeelhoudersvergadering wel aan het quotum voldoet. Hoewel niet in de geest van de wet, lijkt dit wel toegestaan. Vanwege deze onduidelijkheid over de interpretatie van de wet of wellicht om discussies te vermijden, lijken dit jaar enkele momenten van aftreden strategisch te zijn gekozen: commissarissen traden dan niet af op de dag van de AVA, maar in een korte periode ervoor of erna.

Bestuurders

Van alle 34 nieuwe bestuurders waren er dit jaar waren negen een vrouw (27%). Vorig jaar was dit percentage net iets hoger, 33%. ABNAMRO benoemde twee vrouwelijke bestuurders, waaronder de CEO, en heeft een RvB die gelijk verdeeld is tussen mannen en vrouwen. Er traden ook zeven vrouwelijke bestuurders af, waardoor er per saldo twee vrouwelijke bestuurders bij kwamen en het percentage vrouwelijke bestuurders toenam van 16% naar 17%.

Best presterende bedrijven

Er zijn 17 bedrijven met zowel minimaal 33% vrouw in de rvc als minimaal 33% in de rvb. Wolters Kluwer en Hydratec staan op de gedeelde eerste plaats in de Female Board Index met het hoogste percentage vrouwen (60%) in de gecombineerde RvC (50%) en RvB (67%), of vice versa (Hydratec). Op de derde plaats staat ABNAMRO met overall 53% vrouwen. De laatste plaatsen zijn, net als voorgaande jaren, voor vijf relatief kleine beursfondsen, waaronder Hawick (voorheen IEX), Almunda en New Amsterdam Investments(NAI), met geen vrouw in de rvb noch rvc. Value8, jarenlang een van de hekkensluiters, benoemde in 2025 zijn eerst vrouw in de 2-koppige rvc en stijgt naar de 34e plek.