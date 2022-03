Het keurmerk On the way to PlanetProof blijft groeien. Het areaal beheerd land door melkveehouders die voldoen aan de duurzaamheidseisen van On the way to PlanetProof is in 2021 3% gestegen ten opzichte van 2020. Het aantal pluimveehouders nam in 2021 met 24% toe. Eerder maakte SMK de sterk gestegen groei voor plantaardige producten met het keurmerk bekend.

Het topkeurmerk On the way to PlanetProof kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij eisen worden gesteld aan verduurzaming op acht thema’s. On the way to PlanetProof is een open en onafhankelijke standaard die toegankelijk is voor alle bedrijven die daaraan willen deelnemen. Het keurmerk is voor verschillende sectoren beschikbaar: akkerbouw, groenten en fruit, sierteelt, eieren, zuivel, bewerkte & verwerkte producten, handel en retail. Daarnaast is het keurmerk zowel op nationaal als internationaal niveau actief.

Zuivel

Bijna 800 melkveehouders die zijn aangesloten bij FrieslandCampina en Farmel Dairy voldoen aan de duurzaamheidseisen. Zij produceren de melk voor een breed scala aan zuivelproducten, zoals melk, yoghurt, drinks, kaas en roomboter. De zuivelproducten vinden hun weg via supermarkten naar consumenten als A-merk (Campina) of als private label (zoals Milsani, Milbona, Melkan).

Areaal

Het areaal beheerd land door melkveehouders volgens de eisen van On the way to PlanetProof Melk steeg in 2021 met 3% naar bijna 47.907 hectare.

Samen met het landbouwareaal voor plantaardige producten beslaat de productie volgens On the way to PlanetProof eind 2021 102.097 hectare, een stijging van 12%.

Eieren

Het aantal gecertificeerde bedrijven met leghennen neemt eveneens sterk toe. Meer dan 31 pluimveehouders verduurzamen hun eierproductie op basis van de criteria van On the way to PlanetProof. Dit betekent dat 5,6% van alle pluimveehouders in Nederland is gecertificeerd met het keurmerk. Volgens het CBS waren er in 2021 in totaal 33.410.000 dierplaatsen voor leghennen in Nederland. Hiervan is 2,2% gecertificeerd voor On the way to PlanetProof.

Ook zijn er nog 4 handelsbedrijven gecertificeerd. De eieren worden onder andere geleverd onder de merken Blije Kip, Eike, Kipster, Oerei, Rondeel en Zorgeieren. Hiermee kunnen consumenten ook in deze productgroep een ruime duurzamere keuze maken.

Ambitie

Met On the way to PlanetProof werken keurmerkhouders aan de duurzaamheidsdoelen van het Klimaatakkoord en de wereldwijde Sustainable Development Goals op het gebied van productie en consumptie, water en bodem, landschap en biodiversiteit.