Een enorm spandoek met de tekst ‘Ga niet met Trump in zee’ prijkt aan de gevel van het kantoor van offshorebedrijf Allseas in Delft. Actievoerders van Greenpeace lieten het doek in de vroege ochtenduren vanaf het dak naar beneden zakken. Met deze actie roept Greenpeace Nederland het bedrijf op om niet te starten met diepzeemijnbouw en te stoppen met samenwerken met de Amerikaanse regering.

‘Diepzeemijnbouw bedreigt het laatste onaangetaste ecosysteem ter wereld. Nog voordat we weten wat er allemaal leeft, willen mijnbouwbedrijven het al verwoesten. Dat moeten we koste wat kost voorkomen.’ zegt Marieke Vellekoop, directeur Greenpeace Nederland.

De vraag of landen met mijnbouw naar metalen en mineralen in internationale diepzee mogen starten, en onder welke voorwaarden, wordt bepaald door de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA), een VN organisatie met 168 leden. In april van dit jaar kondigde president Trump echter aan op korte termijn te willen starten met diepzeemijnbouw, buiten deze internationale afspraken om. Kort daarop diende het Canadese bedrijf The Metals Company (TMC) een vergunningsaanvraag in bij de Verenigde Staten. Allseas is grootaandeelhouder van TMC en bouwde het eerste diepzeemijnbouwschip ter wereld, The Hidden Gem. Als het aan TMC en Allseas ligt, gaat dit schip binnenkort beginnen met diepzeemijnbouw.

Vellekoop: ‘De CEO van Allseas, Pieter Heerema, heeft keer op keer herhaald dat hij een verantwoord familiebedrijf leidt en dat hij zich aan internationale regels en afspraken wil houden. Wat we nu zien is totaal het tegenovergestelde. Mooie beloften ten spijt, blijkt het toch alleen om geld te gaan en worden principes overboord gegooid. Wij doen wat nodig is en trekken hier de grens.’

Honderden wetenschappers, milieuorganisaties en bedrijven spraken zich al uit tegen diepzeemijnbouw, en tientallen landen roepen op tot een verbod of tijdelijke pauze. Door in te zetten op nieuwe (batterij)technologie en hergebruik van metalen en mineralen is diepzeemijnbouw bovendien niet nodig. Begin juni werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen in gesprek te gaan met Allseas en diepzeemijnbouw buiten internationale afspraken niet te tolereren.

‘Niemand is gebaat bij wildwest-praktijken in de oceaan. De oceanen staan al onder enorme druk door de opwarming van de aarde, verzuring en overbevissing. Diepzeemijnbouw is de zoveelste bedreiging, terwijl we juist het leven in de oceaan moeten beschermen.’

Over Allseas

Allseas is een bedrijf op het gebied van offshore installatie van pijpleidingen voor olie- en gastransport. Het bedrijf heeft ongeveer 4000 medewerkers. Het bedrijf is in handen van oprichter Edward Heerema (Nederland). Allseas heeft zijn hoofdvestiging in Châtel-Saint Denis, Zwitserland en heeft kantoren in Nederland, België, Portugal, de Verenigde Staten, Australië en India. De diensten worden wereldwijd aangeboden.

Fotocredit: © Marten van Dijl / Greenpeace