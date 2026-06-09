Meer dan 230.000 mensen roepen op diepzeemijnbouw te stoppen voordat het begint. Zij ondertekenden een petitie van Greenpeace Nederland, die in de week van Wereldoceanendag is aangeboden aan de Tweede Kamercommissie Klimaat en Groene Groei. De ondertekenaars uitten hun zorgen over de schade die diepzeemijnbouw kan aanrichten aan het ecosysteem in de diepzee, kwetsbare natuur waar we nog maar nauwelijks iets van weten. Greenpeace wil dat Nederland zich uitspreekt voor een voorzorgspauze op diepzeemijnbouw in internationale wateren. Dat betekent dat diepzeemijnbouwbedrijven niet met mijnbouw in de diepzee mogen beginnen zolang onvoldoende bekend is wat de gevolgen daarvan zijn.

Diepzeemijnbouw is een nieuwe industrie die metalen en mineralen van de bodem van de diepzee wil halen. De industrie staat nog in de kinderschoenen en het is op dit moment niet toegestaan om diepzeemijnbouwprojecten te starten in internationale wateren. De Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) staat echter onder grote druk vanuit een aantal grote bedrijven en landen die snel met diepzeemijnbouw willen beginnen. Milieuorganisaties, waaronder Greenpeace, maken zich grote zorgen, omdat er nog niet genoeg wetenschappelijke kennis is om de gevolgen van mijnbouw in de diepzee te kunnen overzien.

‘Het zou een grote en onvergeeflijke fout zijn om nu te beginnen met een industrie die dit onbekende ecosysteem mogelijk onherstelbaar beschadigt. Helemaal omdat uit onderzoek blijkt dat we de metalen en mineralen uit de diepzee helemaal niet nodig hebben voor de energietransitie,’ zegt Marieke Vellekoop, directeur van Greenpeace Nederland.

De gezondheid van de oceaan staat op het spel

Gisteren was het Wereldoceanendag. Op deze dag wordt wereldwijd opgeroepen om de oceaan te beschermen. Dat is hard nodig want door klimaatopwarming, overbevissing, vervuiling en industrie gaat de gezondheid van oceanen wereldwijd hard achteruit. Diepzeemijnbouw vormt een nieuwe bedreiging voor de oceaan, terwijl landen wereldwijd juist hebben afgesproken de oceaan beter te beschermen in het VN Oceanenverdrag.

Wetenschappers maken zich zorgen

Er is nog maar weinig bekend over het leven in de diepzee en hoe dit samenhangt met de rest van het leven in zee en op land. Wetenschappers geven aan dat 9 van de 10 soorten op grote diepte nog onontdekt zijn en recent onderzoek liet zien dat de knollen waar de metalen en mineralen zich in bevinden zuurstof produceren.

Grootste petitie in jaren

Met ruim 230.000 handtekeningen is de diepzeemijnbouw petitie de meest ondertekende petitie van Greenpeace Nederland in jaren. ‘Dit laat zien hoe begaan mensen zijn met onze oceanen en dat ze deze willen beschermen tegen grote graaiers die dit prachtige en kwetsbare ecosysteem dreigen te vernielen’, aldus Vellekoop.

Foto: © Greenpeace / Marten van Dijl