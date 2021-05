GreenMo verenigt krachten met hofleverancier elektrische voertuigen Helmstadt

GreenMo Group, Europees marktleider op het gebied van elektrische bezorgvoertuigen, maakt vandaag bekend de overname van hofleverancier Helmstadt te hebben afgerond. De uitbreiding van GreenMo Group versterkt de Nederlandse marktpositie van het bedrijf zowel in de regio Noord-Holland als met de klanten van Helmstadt, zoals de gemeenten Amsterdam en Utrecht, de Nationale Politie en PostNL.

GreenMo Group, actief in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Oostenrijk, kondigt vandaag aan de overname van Helmstadt te hebben afgerond. Het familiebedrijf Helmstadt, dat in 1894 is opgericht, levert en onderhoudt bijna 2.500 voertuigen voor klanten als Defensie, de gemeenten Amsterdam, Utrecht, IJsselstein en Haarlem, de Nationale Politie, Unilever, PostNL en de top zes leasemaatschappijen. Ruim 90 procent van de voertuigen is elektrisch. Het bedrijf is al 26 jaar Hofleverancier bij Koninklijke Beschikking en leverde de eerste elektrische voertuigen al in de jaren ’60.

Leasevoertuigen voor pakket- en boodschappenbezorging



GreenMo, dat ruim 30.000 elektrische voertuigen in onderhoud heeft bij klanten als Just Eat Takeaway (Thuisbezorgd.nl), Domino’s en De Beren, versterkt met de overname niet alleen de marktpositie in Nederland, ook sorteert het bedrijf voor op de lease van voertuigen voor pakket- en boodschappenbezorging. Helmstadt is leverancier van zogeheten Lightweight Electric Vehicles (LEV’s), het soort bezorgvoertuig dat onder andere ook door online supermarkten zoals Crisp en Picnic wordt gebruikt.

Doeke Boersma, CEO van GreenMo Group, over de samenwerking: “Met 126 jaar ervaring brengt Helmstadt belangrijke kennis aan de tafel. Het ervaren team en de kwalitatieve voertuigen zijn een aanwinst voor GreenMo, net als het noemenswaardige klantbestand dat het bedrijf heeft weten op te bouwen. Bovendien heeft Helmstadt een belangrijke geografische marktpositie in Nederland voor GreenMo.”

“In 126 jaar zijn wij gegroeid van ambachtsbedrijf in tweewielers naar techbedrijf in gemotoriseerd transport. Maar altijd met service en kwaliteit hoog in het vaandel. En met GreenMo als partner zullen we dat, voor de hele Group, met ons team door blijven zetten,” zegt Michael Mica, directeur van Helmstadt.

Michael Mica zal zich binnen GreenMo Group richten op business development vanuit de huidige Helmstadt vestiging in Amsterdam. De vestiging vormt, na het hoofdkantoor in Waardenburg, de tweede uitvalsbasis voor GreenMo en zal de voertuigen in de regio Noord-Holland blijven servicen.