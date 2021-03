GreenMo en e-bike to go bundelen krachten om e-Mobility markt in Europa te veroveren

GreenMo Group, marktleider op het gebied van elektrische voertuigen, heeft een strategisch meerderheidsbelang in e-bike to go genomen. Met dit aandeel in de grootste leverancier van e-bike abonnementen in Nederland speelt GreenMo in op de enorme groei van de e-bike markt. Het bedrijf heeft de aandelen overgenomen van Kruitbosch, die in de eerdere fase van e-bike to go belangrijk is geweest voor de snelle groei.

Door de synergie tussen e-bike to go en Kruitbosch heeft e-bike to go een flinke ontwikkeling doorgemaakt. In de afgelopen drie jaar behaalde e-bike to go een omzetgroei van 600 procent en is het bedrijf uitgeroepen tot een van de 20 snelst groeiende techbedrijven van Nederland door Deloitte. E-bike to go verwacht deze groei ook dit jaar voort te kunnen zetten. Het is nu tijd voor een volgende fase voor e-bike to go en om aan de explosieve vraag te kunnen blijven voldoen en het hoge niveau van service te kunnen waarborgen, bundelen e-bike to go en GreenMo hun krachten. De twee partijen vullen elkaar goed aan op het gebied van e-mobility voor de zakelijke, delivery en consumentenmarkt.

Internationale groei

GreenMo is met 30.000 voertuigen in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Oostenrijk en klanten zoals Just Eat Takeaway (Thuisbezorgd.nl), Domino’s en de politie een van de grootste aanbieders van elektrische leasevoertuigen voor de zakelijke markt. Door de krachten met e-bike to go te bundelen ziet het bedrijf kans ook de consumentenmarkt verder te betreden met een lease propositie. GreenMo Group is tevens partner van de succesvolle e-scooter deeldienst GO Sharing.

E-bike to go oprichter Jelle Visser geeft aan blij te zijn met deze nieuwe fase: “Nu e-bike to go – ook tijdens de corona pandemie – hard is gegroeid, is de tijd rijp om ook op internationaal niveau uit te breiden. We zijn inmiddels in drie landen actief en willen graag in Europa een grotere dekking realiseren. Door samen te werken met GreenMo ligt deze doelstelling binnen handbereik.”

GreenMo oprichter Doeke Boersma ziet deze samenwerking als een zeer waardevolle toevoeging aan de GreenMo Group: “Het professionele team van e-bike to go, de groeipotentie en de diepe e-bike knowledge met een sexy fiets voor zowel b2b als b2c, stelt ons in staat om onze leidende positie in subscription based leasing van elektrische voertuigen pan-Europees uit te bouwen.”