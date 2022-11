De Greenful Group heeft onlangs Nederland gekozen als thuismarkt en uitvalsbasis voor wereldwijde activiteiten. Dit besluit is genomen met de hulp van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency), beide onderdeel van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Greenful, dat aanvankelijk in Estland was gevestigd, werd door de Nederlandse ambassade in dat land geïdentificeerd als een ideale kandidaat-onderneming om in aanmerking te komen voor steun van de Nederlandse overheid voor de ontwikkeling van de circulaire economie.

De Nederlandse regering heeft zich gericht op de circulaire economie als een belangrijke ontwikkelingssector en Greenful past in het profiel van bedrijven die de Nederlandse industrie tegen het jaar 2030 in de voorhoede van de Europese Green Deal moeten brengen.

Margot Roose, Regional Business Development Officer, Baltics & Finland, Nederlandse ambassade in Estland: “Toen ik het Greenful-team voor het eerst ontmoette en hun bedrijf leerde kennen, wist ik meteen dat ze in Nederland zouden uitblinken. Het faciliteren van de introductie van Greenful bij de Nederlandse overheidsorganisaties, universiteiten en bedrijven verliep soepel omdat er meteen een “company-country fit” was. Deze uitstekende samenwerking is een mooi voorbeeld van de uitvoering van de Nederlandse slogan “Samen wereldwijde uitdagingen oplossen”.

Greenful, een fabrikant van bouwmaterialen gemaakt van gerecycleerd textiel- en kunststofafval, is van plan in de komende vijf jaar twee fabrieken in Nederland te vestigen, waar meer dan 250.000 kubieke meter bouwpanelen en andere producten zullen worden geproduceerd voor gebruik in huizen en gebouwen, vloeren, meubilair en andere toepassingen.

Het belangrijkste is dat Greenful in Nederland meer dan 100.000 ton textielafval zal recyclen, afval dat anders zou worden verbrand of gestort, waardoor Nederland aan de EU-richtlijnen voor textielrecycling voldoet en een groot afvalprobleem wordt opgelost. Greenful wil haar netwerk tegen het jaar 2029 uitbreiden tot 10 fabrieken in heel Europa en Nederland wordt de basis voor deze groei.

Volgens de CEO van Greenful, Toomas Allikas, “hebben RVO, NFIA en Oost NL samen een belangrijke rol gespeeld door ons te introduceren bij belangrijke ministeries, regionale investeringsinstanties en potentiële strategische partners in Nederland die ons zullen helpen onze bedrijfsgroei te versnellen. De RVO introduceerde ons bijvoorbeeld bij het Ministerie van Defensie om oude Nederlandse legeruniformen en andere kleding te recyclen in onze panelen, een echte win-win situatie voor het Ministerie van Defensie, Greenful en het milieu!”

De RVO en NFIA fungeerden voor Greenful als aanspreekpunt voor Nederlandse overheidsmiddelen. Zoals Elmar Bouma van de NFIA stelt: “Wij leveren informatie op maat over alle aspecten van Nederland, zoals relevante bedrijfslocaties, Nederlandse wetgeving en belastingregels, arbeidsrecht, vergunningsprocedures, overheidsstimulansen en vele andere onderwerpen. Dit is bedoeld om bedrijven te helpen zich in Nederland te vestigen als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale bedrijfsactiviteiten. Greenful is een bedrijf dat op milieugebied meerdere hokjes tegelijk aankruist en voor ons belangrijk is om naar Nederland te halen.”

Op regionaal niveau werkt Greenful samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL aan een geschikte locatie voor een fabriek in het oosten van Nederland. Janet de Rooy Smid van Oost NL vertelt dat “Greenful precies het type innovatieve circulaire economie onderneming is dat we in onze regio willen verwelkomen. We hopen dat Greenful synergieën kan creëren met onze lokale economie en instellingen, zoals het Pioneering consortium van bouwbedrijven en Saxion Hogeschool die een toonaangevende textielrecycling expert is. We verwachten dat Greenful met hun circulaire bouwmaterialen een sterke toevoeging zal zijn aan de regio en het ecosysteem van circulaire bedrijven.”

Qua branchepartners heeft Greenful al gesproken met een aantal Nederlandse bouwbedrijven en potentiële klanten voor haar innovatieve bouwproducten. De voordelen van Greenful producten zijn dat:

ze voor bijna 100% uit textiel- en kunststofafval bestaan, maar beter presteren dan traditionele bouwmaterialen, 100% milieuvriendelijk met een derde van het CO2-gehalte van traditionele materialen, en aan het einde van de levensduur 100% recycleerbaar zijn tot het oorspronkelijke product, in tegenstelling tot bijna alle andere bouwmaterialen.

Wat het textielafval betreft, is Greenful, naast het contract met het ministerie van Defensie, met verschillende afvalverwerkingsbedrijven in Nederland overeengekomen om hun textielafval, inclusief post-consumer en post-industrieel afval, in te nemen. In totaal wil Greenful tegen 2028 tot 100.000 ton textielafval per jaar in Nederland recyclen, wat neerkomt op 50% van het totaal van het land.

Naar verwachting zal de vestiging in Nederland resulteren in meer dan 300 nieuwe hooggekwalificeerde banen, nieuwe innovatieve product R&D met lokale universiteiten en groeiende export vanuit Nederland in heel Europa, terwijl tegelijkertijd een belangrijk afvalprobleem wordt opgelost.

Maurice Goudsmith, beleidsmaker Afvalzorg en Grondstoffenbeheer bij RVO: “Greenful vertegenwoordigt een strategische winst voor RVO in de circulaire economie vanwege de producttechnologie en de synergie met bestaande Nederlandse partners. Bedrijven als deze zullen Nederland helpen een leidende Europese, en wereldwijde, positie in te nemen op het gebied van duurzaam leven. We verwelkomen alle dergelijke innovatieve bedrijven om contact met ons op te nemen en naar Nederland te kijken als hun thuisbasis.”