Dankzij flinke groeiambities en een duidelijke behoefte in de markt voor tijdelijke en schone stroomoplossingen, heeft de Amsterdamse scale-up Greener Power Solutions de volgende stap gezet in de uitbreiding van haar mobiele batterijvloot. De order van 20 extra mobiele batterijsystemen bij Alfen, een specialist in slimme energieoplossingen gevestigd te Almere, illustreert de groei van de markt voor mobiele batterijen, evenals de groei van het bedrijf Greener Power Solutions. Greener Power Solutions verhuurt deze batterijen en met haar eigen EMS-software om een efficiënte en duurzame stroomvoorziening te garanderen voor bouw-, evenementen- en infrastructuurprojecten.

Vorig jaar nog werd een soortgelijke deal gesloten tussen de twee partijen voor 30 extra mobiele batterijen. Met deze nieuwe uitbreiding stijgt het totaal van de batterijvloot naar meer dan 60 stuks, waarmee Greener de positie als marktleider voor mobiele batterijoplossingen weer bevestigt. Greener heeft gepland om later dit jaar de vloot verder uit te breiden tot 80 mobiele batterijen tegen het einde van het jaar en de vloot ook te diversifiëren naar kleinere en grotere systemen.

Deze 20 nieuwe eenheden leveren 422 kWh in capaciteit en tot 318 kVA in vermogen. Dit betekent dat ze een hogere capaciteit hebben dan de mobiele batterijen die Greener Power Solutions momenteel bezit met 338 kWh. Door de hogere capaciteit zijn de nieuwe batterijen geschikt voor evenementen of infraprojecten, waar een stand-alone inzet van de batterij gewenst is. Daarnaast zijn ze bijzonder geschikt voor projecten in de stedelijke omgeving om te voorkomen dat er ’s nachts een dieselgenerator moet draaien.

De groei die de nieuwe order van 20 batterijen laat zien, is ook zichtbaar in de omzet van Greener in 2021, die ten opzichte van 2020 met 3,5 is vermenigvuldigd. Ook heeft Greener vorig jaar in totaal 1 miljoen liter diesel bespaard met haar mobiele batterijen. Sinds het begin van het jaar zijn er bovendien vijf nieuwe medewerkers bij het bedrijf gekomen,

Dieter Castelein, de CEO van Greener Power Solutions, vertelt over de toekomst van Greener: “Greener is blij met de order van 20 extra batterijen als eerste mijlpaal in ons groeiplan van 2022. Het is onze ambitie om onze vloot later in het jaar nog verder uit te breiden en om onze activiteiten in het buitenland verder uit te breiden. We zijn vastbesloten om onze groei voort te zetten en de gevestigde orde van de energiemarkt verder uit te dagen.”

Greener Power Solutions is een Amsterdamse scale-up die sinds 2018 de tijdelijke energiemarkt opschudt. Ze verhuren mobiele batterijen met eigen software aan verschillende markten, zoals evenementen-, bouw-, EV-laad- of netverzwaringsmarkt. Door het verhuren van batterijen wil Greener Power Solutions de efficiëntie en duurzaamheid van stroomvoorzieningen voor on- en off-grid projecten vergroten. Om de stroomvoorziening volledig te optimaliseren, heeft Greener een eigen plannings-, monitorings- en EMS-software ontwikkeld. Op deze manier versnelt Greener de energietransitie met als missie om de CO2 voetafdruk zo klein mogelijk te houden.