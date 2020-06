Green Leader Estafette van start

Dutch Green Building Council, PROVADA en PropertyNL hebben het initiatief genomen om leiders die juist nu de ingezette duurzame koers vervolgen, een podium te geven. Het initiatief zet Green Leaders in de schijnwerpers, die de crisis als een kans zien en dit ook kenbaar maken. Daarbij wordt gezocht naar een pionier die anderen inspireert en uitnodigt tot samenwerking om de bouw- en vastgoedsector verder te verduurzamen. Onder de noemer Green Leader Estafette, gaan diverse groene leiders vervolgens het stokje aan elkaar doorgeven. De estafette start tijdens PROVADA LIVE op 16 juni om 13.30 uur. Fiona van ’t Hullenaar, winnaar van de Green Leader Award 2019, zal tijdens een interview een volgende leider selecteren.

De Green Leader Estafette is een vervolg op de Green Leader Award die DGBC, PROVADA en PropertyNL vier jaar op rij hebben georganiseerd. Deze award werd jaarlijks uitgereikt aan een leider in de bouw- en vastgoedsector die een doorslaggevende rol speelde bij het verduurzamen en het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving.

Een niet uitputtende lijst

Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council: “We zijn een tijd ingegaan waarin we ons veel meer bewust zijn van wat de impact is van menselijk handelen op onze planeet. We kunnen onze ogen hier niet meer voor sluiten. Tegelijkertijd bevinden we ons in een economische crisis waarvan we de gevolgen nog niet kunnen overzien. Leiderschap is meer dan ooit cruciaal om duurzaam uit de crisis te komen. De Green Leader Estafette geeft een podium aan mensen met ‘lef’, die hun nek uitsteken en een voortrekkersrol spelen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. We komen niet tot een winnaar; het doel is juist om meer mensen en bedrijven te inspireren en aan te laten haken om nu door te zetten op de ingeslagen duurzame koers. Hiermee krijgen we een niet uitputtende lijst van Green Leaders met een visie op de toekomst.”

Selectie

De keuze voor een Green Leader gebeurt door de Green Leaders zelf, op basis van vooraf opgestelde criteria. Deze Green Leader bepaalt op basis van deze criteria aan wie hij of zij stokje doorgeeft. In het kader van het DGBC-jaarthema Made in Holland, zal internationale uitstraling dit jaar ook een belangrijk onderdeel vormen. Zo is een van de criteria in hoeverre de inspanningen van de persoon ook echt een visitekaartje voor Nederland is of kan zijn.