Op 28 november laat Trees for All met Green Friday opnieuw een tegengeluid horen op de koopgekte rond Black Friday. En dat is hard nodig, blijkt uit een peiling onder Nederlandse consumenten. Veel Nederlanders weten dat dit jaarlijkse koopfestijn schadelijk is voor het milieu, maar gedragen zich er (nog) niet naar. Vooral jongeren zijn gevoelig voor de koopverleiding, blijkt uit een nieuwe peiling van Trees for All, uitgevoerd door Factsnapp.

Om een positief tegengeluid te laten horen, organiseert Trees for All voor het zevende jaar op rij Green Friday. De stichting roept consumenten en bedrijven op om níet mee te gaan in de Black Friday-gekte. En in plaats daarvan iets goeds te doen voor de aarde, zoals bomen planten in het Green Friday Forest.

Bewustzijn is er, verleiding blijft groot

Hoewel kortingen steeds lager worden en soms zelfs nep zijn, duurt de aanloop naar Black Friday dit jaar alleen maar langer. Slimme marketingtrucs en de ‘fear of missing out’ verleiden ons om spullen te kopen die we eigenlijk niet nodig hebben. Die impulsaankopen zorgen voor overconsumptie, afval en vervuiling, waardoor de aarde verder uitgeput raakt.

Daar zijn veel kopers (41,7%) zich bewust van, blijkt uit de peiling van Trees for All. Toch leidt dit nog niet altijd tot duurzamer koopgedrag. Vooral jongeren zijn gevoelig voor Black Friday verleidingen. Meer dan de helft van de vrouwen van 16 tot 29 jaar zegt spullen te kopen die ze anders niet zouden aanschaffen. Bij de jonge mannen is dat 32,6%.

Kloof tussen weten en doen

Volgens Trees for All laat de kloof tussen ‘weten en doen’ duidelijk zien hoe hard een tegengeluid nog steeds nodig is. Met Green Friday maakt de stichting daarom een statement tegen overconsumptie. Een groeiend aantal Nederlanders sluit zich daarbij aan. Uit de peiling blijkt dat ruim 1 op de 4 ondervraagden het koopfestijn dit jaar bewust aan zich voorbij laat gaan. Een derde vindt zelfs dat Black Friday moet worden afgeschaft.

Aanplant Green Friday Forest in Brabant

Wie zich aansluit bij de Green Friday-beweging, (ver)koopt geen Black Friday-deals en geeft de aarde juist iets terug. Dat kan op veel manieren, bijvoorbeeld door op 28 november een boom te planten in het Green Friday Forest in natuurgebied Het Groene Woud in Noord-Brabant.

Al meer dan 2.000 organisaties en consumenten doen mee, waaronder Intratuin, Stayokay en Leger des Heils ReShare. Ook bekende Nederlanders zoals actrice Jennifer Hoffman, Sanne Vogel en impactexpert Babette Porcelijn steunen het initiatief.

“Het is positief dat steeds meer mensen zich achter Green Friday scharen”, zegt Marieke Romano, directeur bij Trees for All. “Tegelijkertijd liggen koopverleidingen nog steeds op de loer. Met Green Friday willen we bewuster koopgedrag stimuleren en laten zien dat je met een kleine actie als het planten van een boom iets positiefs kunt doen voor de wereld.”

‘Live planting’ met influencers

Ook influencers Sara Dubbeldam (duurzame mode-activist) en Dennis Vink (bioloog) planten bomen in het Green Friday Forest. Wie hier niet bij aanwezig kan zijn, kan zo via een Instagram-livestream van Trees for All meekijken hoe alle bomen de grond ingaan.

Sara Dubbeldam: “Green Friday is voor mij een essentieel tegengeluid in deze tijd. Overconsumptie wordt als feest verkocht, terwijl achter de gekte een ziek systeem schuilgaat. Niet focussen op kopen, maar op betekenis, zoals bomen planten, geeft zóveel meer voldoening. We kunnen samen laten zien dat het anders kan, dus ik hoop dat zoveel mogelijk mensen en merken meedoen.”

Deelname Green Friday

Trees for All benadrukt dat Green Friday geen oproep is om nooit meer iets te kopen, maar een moment om stil te staan bij het systeem dat overconsumptie stimuleert. Iedereen kan meedoen met Green Friday door de kortingen links te laten liggen en een boom te planten. Bedrijven kunnen zich aansluiten door op 28 november geen Black Friday-deals aan te bieden en minimaal tien bomen te doneren aan Trees for All.

Foto: Trees for All