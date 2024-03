Om food bedrijven te helpen bij alle uitdagingen die CSRD met zich meebrengt, lanceert Food Consultancy & Communicatiebureau Green Food Lab in samenwerking met ESG-strateeg Wouter Staal een eendaags kickstartprogramma waarin bedrijven middels een snelkookpan op weg geholpen worden met hun duurzaamheidsstrategie en -communicatie. Dit sluit naadloos aan bij de missie van het B-Corp bureau om de transitie naar een duurzamere foodsector te versnellen.

Duurzaamheid in stroomversnelling

Het duurzaamheidslandschap is zeer snel in verandering. Door de nieuwe CSRD-wetgeving worden bedrijven verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsactiviteiten én worden al hun afnemers binnen de ‘scope 3’ hierin meegetrokken. Bijna alle food bedrijven moeten aan de slag, maar missen de juiste expertise. Want welke stappen moet je zetten, en hoe communiceer je hierover op de juiste manier? Dat is een uitdaging. Tegelijkertijd wordt ook het toeziend oog op duurzaamheidscommunicatie strenger, door de komst van de ‘Green Claims Directive’. Dit is de wetgeving die verankert dat duurzaamheidsclaims onderbouwd, transparant en eenduidig interpreteerbaar zijn. Als specialist op het gebied van voeding, duurzaamheid en communicatie, is dit hét terrein waar Green Food Lab de foodsector bij kan ondersteunen.

Programma: Kickstart je duurzaamheidsbeleid in één dag

Om in te spelen op deze prangende vraag vanuit de markt, heeft Green Food Lab in samenwerking met ESG-strateeg Wouter Staal een kickstartprogramma ontwikkeld om bedrijven in de voedingsindustrie in één dag een aftrap te geven van hun duurzaamheidsstrategie en -communicatie. In dit innovatieve programma worden deelnemende bedrijven op persoonlijke wijze in één dag op weg geholpen om de eerste stappen te zetten in hun duurzaamheidsactiviteiten. En dat wordt gewaardeerd. Zo zegt Ellen Huurmans, CEO van The Chocolate Family: “Green Food Lab heeft precies gedaan wat ze beloofden: in één dag hebben ze daadwerkelijk ons duurzaamheidsbeleid een kickstart gegeven. Bij de start van de dag hadden we eigenlijk nog een heel beperkt idee van de Europese wetgeving en wat er allemaal op ons af komt op het gebied van ESG en CSRD, maar we zijn weggelopen met veel inzicht, een duidelijke focus voor ons bedrijf, een roadmap met actiepunten waar we morgen mee aan de slag kunnen én een duurzaamheidsverhaal waarmee we naar buiten kunnen treden. Zeker een aanrader voor ieder bedrijf die met het thema duurzaamheid aan de slag wilt gaan!”

Niet alleen noodzaak, ook een kans

Green Food Lab oprichter Isabel Boerdam ziet juist ook kansen in dit veranderende speelveld: “Door de Europese wetgeving komt er veel op bedrijven af. Niet alleen op de beursgenoteerde en grote bedrijven die volgens de CSRD rapportage-plichtig zijn, maar door de ketenverantwoordelijkheid nemen zij de hele sector, inclusief MKB, mee. Hier ontbreekt echter de kennis en de mankracht om hiermee aan de slag te gaan. Zonde, want zo verlies je als merk je onderscheidend vermogen. In een wereld waar duurzaamheid een zwaarwegende graadmeter wordt, moet je laten zien dat je je zaakjes op orde hebt – ook als kleine speler. Met dit programma bieden wij zowel grote als kleine bedrijven een laagdrempelige start en een springplank om die koploperpositie in te nemen.”

Kijk hier voor meer informatie over het kickstartprogramma.

Foto: ESG-strateeg Wouter Staal en Green Food Lab oprichter Isabel Boerdam