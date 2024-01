ESG-Consultancy, geleid door Alexander Heijkamp, slaat de handen ineen met Groenbalans, expert op het gebied van CO 2 -footprinting en klimaatstrategie. Samen gaan zij bedrijven adviseren zich klaar te maken voor de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-richtlijnen. Al die nieuwe duurzaamheidsrichtlijnen voelen soms zo overweldigend, dat dit ook beklemmend kan werken: je ziet door de bomen het bos gewoon niet meer!

De gezamenlijke expertise van ESG-Consultancy en Groenbalans resulteert onder andere in de praktische ‘ESG-in-één-Week’ aanpak. Een compact en effectief programma dat bedrijven in staat stelt snel te starten met de uitdagingen die deze nieuwe regelgeving met zich meebrengt.

“Onze klanten zetten mooie stappen om broeikasgasemissies in kaart te brengen en te reduceren. Klimaat en energie zijn hele belangrijke onderdelen van een goede duurzaamheidsstrategie. Gezamenlijk kunnen wij bedrijven verder laten kijken dan CO 2 -management om zo tot een gedegen ESG- strategie te komen.” – Maurice Even, New business manager Groenbalans

ESG als rode draad in de nieuwe CSRD richtlijnen

De nieuwe CSRD richtlijnen van de Europese Unie benadrukt het belang van ESG en leggen een groter accent op transparantie en verantwoording. Met de groeiende aandacht voor milieu-, sociale- en governance vraagstukken (ESG) in de ketens van bedrijven, de financiële wereld en de maatschappij als geheel, worden bedrijven geconfronteerd met toenemende druk om duurzamer en meer verantwoord te ondernemen.

Waarom nu starten?

Het is van groot belang dat bedrijven nu al beginnen met de voorbereidingen op de CSRD en hun duurzaamheidsstrategie verder aanscherpen. Ook als jouw bedrijf nog niet hoeft te rapporteren volgens de CSRD-richtlijnen is het van belang om je voor te bereiden. Want wat als jouw klanten er misschien wel aan moeten voldoen? In dat geval ben je als leverancier onderdeel van hun waardeketen en kun je echt andere vragen verwachten. Daarnaast bereiden banken een grondige analyse op duurzaamheid voor om toe te voegen aan het financieringsproces. Een goed doordachte duurzaamheidsstrategie gaat je dus op verschillende manieren helpen. Door nu te starten kunnen bedrijven competitief voordeel behalen, compliance waarborgen en effectief risicobeheer implementeren.

De uitdaging: door de bomen het bos weer kunnen zien!

Veel bedrijven weten echter nog niet waar te beginnen. Het voelt als veel en heel complex, terwijl in de praktijk veel bedrijven al goed op weg zijn. Soms zelfs zonder zich hier bewust van te zijn. Om hierop in te spelen, presenteren ESG-Consultancy en Groenbalans de ‘ESG-in-één-Week’-aanpak. Een programma dat bedrijven in staat stelt binnen één week een praktisch plan van aanpak te realiseren.

Een programma van vijf werkdagen gericht op bewustwording, impactbeoordeling, CO 2 -footprintanalyse, actieplanning en een krachtige ESG-presentatie. In één week werken we samen aan een concreet plan van aanpak met een concurrentieanalyse en weet je precies wat je moet doen om duurzame impact te creëren en hierover transparant te rapporteren volgens de nieuwste richtlijnen.

Samenwerking ESG-Consultancy en Groenbalans: een versterking van expertise

Alexander Heijkamp, oprichter van ESG-Consultancy, deelt zijn ervaring op het gebied van ESG-consultancy, terwijl Groenbalans haar diepgaande kennis over CO 2 -management toevoegt. Samen presenteren ze deze pragmatische aanpak om bedrijven te begeleiden bij de overgang naar een duurzamere toekomst.

“De samenwerking met Groenbalans voelt zo logisch. De grondige kennis van Groenbalans als het gaat om de Environmental, dus de E van ESG is een mooie aanvulling op de kennis binnen ESG-Consultancy. Samen kunnen we veel meer duurzame impact creëren door onze gebundelde competenties te delen met andere bedrijven.” – Alexander Heijkamp, ESG-Consultancy