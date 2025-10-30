Green Earth Group N.V., een toonaangevende end-to-end ontwikkelaar van natuurprojecten, lanceert zijn vierde strategische divisie: Green Earth Asset Management. Deze nieuwe divisie maakt deel uit van de bredere ambitie van de Groep om tegen 2030 €100 miljoen aan kapitaal te mobiliseren voor investeringen die natuurherstel en duurzaamheid versnellen.

Green Earth Asset Management biedt institutionele en professionele beleggers toegang tot een reeks fondsen voor natuurlijk kapitaal met hoge integriteit, elk ontworpen rond meetbare impact. Deze mijlpaal versterkt de positie van Green Earth als de enige volledig geïntegreerde onderneming in de geverifieerde CO₂-waardeketen: van projectontwikkeling en technologie tot het inzetten van kapitaal en de monetisatie van CO₂-certificaten.

Het bedrijfsmodel van Green Earth omvat nu vier kerndivisies:

Projectontwikkeling: Volledige uitvoering van projecten – van het identificeren en voorbereiden van geschikte locaties tot en met verificatie en uitgifte van CO₂-certificaten – op het gebied van agroforestry, regeneratieve landbouw en energie-efficiënte kooktoestellen. Technologie: Toepassingen op basis van AI voor satellietmonitoring, verificatie en CO₂-analyses. Handel & Verkoop: Volledige monetisatie en markttoegang voor CO₂- en biodiversiteitscertificaten. Asset management: Fondsbeheer gericht op het versnellen van wereldwijde investeringen in natuurherstel, biodiversiteit en duurzaamheid.

Samen vormen deze divisies een volledig geïntegreerd platform dat in elke fase van de investeringscyclus voor transparantie, schaalbaarheid en verifieerbare impact zorgt.

Voortbouwend op bewezen resultaten

Green Earth Asset Management bouwt voort op jaren aan operationele ervaring. Sinds 2020 heeft de Groep haar eigen natuurprojecten gefinancierd via groene obligaties, een actieve CO₂-handelsdesk opgezet en geverifieerde resultaten gerealiseerd in Europa, Oost- en West-Afrika en Centraal- en Zuidoost-Azië.

“Natuurlijk kapitaal ontwikkelt zich tot een belangrijke beleggingscategorie: ondergewaardeerd, ongecorreleerd en klaar om op te schalen. De CO₂-markten leveren nu al meetbare resultaten op, maar de toegang was tot dusver beperkt. Met deze lancering openen we die deur voor professionele beleggers, zodat zij kunnen bijdragen aan wereldwijde opschaling van natuurherstel en biodiversiteit en daarbij ook financiële waarde kunnen realiseren,” aldus Selwyn Duijvestijn, algemeen directeur.

Inspelen op een groeiende marktbehoefte

De markt voor natuurlijk kapitaal groeit hard, maar toegang tot fondsen van institutionele kwaliteit is schaars. Green Earth Asset Management vult deze leemte door professioneel beheerde fondsen aan te bieden die kapitaal rechtstreeks inzetten voor meetbare resultaten op het gebied van CO₂-reductie, biodiversiteitsherstel en versterking van ecosystemen.

In tegenstelling tot passieve ESG-beleggingen zijn deze fondsen gebaseerd op actief eigenaarschap van projecten, direct toezicht en uitvoering op locatie. Dit waarborgt aantoonbare impact in plaats van louter symboliek of greenwashing.

“De meest veelbelovende investeringen hebben drie dingen gemeen: ze zijn verankerd in reële activa, ze spelen in op urgente mondiale behoeften en ze worden vaak ondergewaardeerd tot het kantelpunt bereikt wordt. Regeneratief land en herstelde ecosystemen vallen precies in die categorie: een onderbelichte beleggingscategorie die nu uitgroeit tot de bepalende kans van dit decennium,” zei Rob Jansen, commercieel directeur.

Het eerste doel bedraagt €100 miljoen aan kapitaal onder beheer. Er worden meerdere fondsstrategieën ontwikkeld, variërend van financiering van vroege-fase projecten tot gediversifieerde portefeuilles in regeneratieve landbouw en ecosysteemherstel. Alle fondsen worden opgezet met een professionele uitvoering volgens institutionele normen, gebaseerd op velddata en onafhankelijk geverifieerde impact.

Strategische overname en platform-integratie

Om de uitvoering te versnellen heeft de Raad van Bestuur van Green Earth een intentieverklaring ondertekend voor de overname van 100% van de aandelen in Anshel B.V., een Nederlandse besloten vennootschap die fungeert als holdingmaatschappij voor meerdere beleggings- en fondsbeheer-entiteiten.

Anshel B.V. bezit onder meer 100% van de aandelen in GroenVermogen B.V., een Nederlandse fondsbeheerder die opereert onder het AFM light-regime voor gekwalificeerde beleggers (vanaf €100.000), evenals een tweede Nederlandse dochteronderneming die zich richt op het vergroten van de toegankelijkheid van beleggingsmogelijkheden voor beleggers. Daarnaast houdt Anshel toezicht op een Amerikaanse investeringsentiteit die een General Partner (GP) en Limited Partner (LP) Reg D-fondsstructuur beheert, naast een aparte Amerikaanse entiteit die via een Reg CF-aanbieding op een crowdfundingplatform een investeringsmogelijkheid aanbiedt aan Amerikaanse beleggers.

Deze structuur stelt Green Earth in staat om beleggers in Europa en Noord-Amerika transparante en schaalbare toegang te bieden tot duurzame beleggingsmogelijkheden wereldwijd.

Anshel B.V. (inclusief alle onderliggende entiteiten) is momenteel volledig eigendom van Executive Director Selwyn Duijvestijn. Het overnamevoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 11 december 2025, in overeenstemming met artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek en de Nederlandse Corporate Governance Code (2024).

Onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders wordt de voltooiing en integratie van Anshel B.V. en haar dochterondernemingen in de groep verwacht op of rond 1 januari 2026. De transactie zal zodanig worden gestructureerd dat volledige transparantie, een robuust beleid inzake belangenverstrengeling en naleving van alle toepasselijke Nederlandse vennootschaps- en toezichtregels zijn gewaarborgd.

Na voltooiing zullen de nieuw verworven entiteiten opereren onder de naam ‘Green Earth Capital Management’, wat de lancering van Green Earths vierde strategische divisie markeert, gericht op het mobiliseren van institutioneel kapitaal voor natuurprojecten en duurzame investeringen.